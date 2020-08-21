Про це свідчать дані соціологічного опитування фонду “Демократичні ініціативи” та Центру Разумкова.

Зокрема, у липні 2020 року за “Слугу народу” готові були проголосувати 34,1 %, а зараз рівень підтримки партії становить 29,5 %.

При цьому, дещо зросла підтримка “Опозиційної платформи – За життя” – сьогодні за неї готові проголосувати майже 21,7 % виборців ( у липні її підтримували – 19,1 %).

На третьому місці знаходиться “Європейська Солідарність”, яка набирає 15,5 % ( у липні її підтримували – 15,1 %).

До парламенту також пройшла б “Батьківщина”, яку підтримують 11,5 % (у липні пітримка партії складала 8,4 %).

Трохи нижче прохідного бар’єра набирає партія “Сила і Честь” – 4,6 %.

Інші партії, серед яких – “Радикальна партія Ляшка”, “партія Шарія”, “Свобода” та “Голос” розмістилися значно нижче виборчого бар’єра і на сьогодні не претендували би на потрапляння до Верховної Ради.

При цьому, у голосуванні за партії є чіткі регіональні та вікові відмінності.

Так, “Слуга народу” значно більше голосів здобуває серед молодших респондентів – 6 із 10 її виборців молодше 40 років.

Водночас, 7 із 10 виборців “ОПзЖ” старші 50 років, а майже половина – старші 60 років. Половина зі всіх виборців “ОПзЖ” проживає у Східному регіоні.

Натомість “ЄС” має кардинально іншу картину – практично всі виборці цієї партії проживають на Заході та у Центрі країни, а на Сході та Півдні живе менше 14 % усіх тих, хто збирається голосувати за “ЄС”.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.