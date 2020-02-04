Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг”.

Так, якби вибори до Верховної Ради проводилися вже наступної неділі, “Слугу народу” підтримали б 30,2 % українців (серед усіх опитаних) або 42,2 % (серед тих, хто визначився і має намір голосувати).

В опитуванні групи “Рейтинг”, проведеному безпосередньо перед виборами і оприлюдненому 18 липня, рівень підтримки цієї партії серед усіх українців становив 38,2 %, і серед тих, хто визначився – 49,5 %. Таким чином, зниження рейтингу серед всіх українців склало 8%.

Примітно, що рейтинг інших партій навпаки зріс.

За партію “Опозиційна платформа – За життя” проголосували б 9,7 % (серед усіх опитаних) і 13,5 % (серед тих, хто визначився і має намір голосувати). Перед виборами партію підтримували 7,9 % і 10, 5% відповідно.

Рівень підтримки “Європейської солідарності” – 6,6 % (серед усіх опитаних) і 9,5 % (серед тих, хто визначився і має намір голосувати). Перед виборами – 5,7 % і 7,7 % відповідно.

Крім того, “Батьківщину” підтримали б 5,8 % (серед усіх опитаних) і 8,1 % (серед тих, хто визначився і має намір голосувати). До виборів – 5,1 % і 6,9 % відповідно.

Підтримка інших партій становить нижче 4 %.

Опитування було проведене 22-26 січня 2020 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2 %.