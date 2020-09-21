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Рейтинг «Слуги народу» з квітня впав на 11 %, а «Євросолідарності» виріс на 2 %

З квітня нинішнього року рейтинг партії "Слуга народу" впав на 11,1 %, а "Європейської солідарності" виріс на 2,6 %.

Понеділок, 21 вересня 2020, 14:42

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, якби вибори до Верховної Ради вибори проходили в середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п’ять партій.

Зокрема, серед тих, хто визначився, 21,5 % проголосували б за партію “Слуга народу”, 17,8 % – за партію “Опозиційна платформа – За життя”, 16,3 % – за партію “Європейська Солідарність”, 8,7 % – за партію “Батьківщина”, 6,3 % – за Радикальну партію Олега Ляшка.

Решта партій не подолали б 5 % -й бар’єр.

Варто зазначити, що в порівнянні з квітневим опитуванням, рейтинг “Слуги народу” впав на 11,1 %, “Євросолідарності” – виріс на 2,6 %, “ОПЗЖ” – виріс на 1 %. Найбільше зріс рейтинг Радикальної партії – на 3,6 %

Опитування було проведене з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2 % для показників близьких до 50 %, 2,1 % — для показників близьких до 25 %, 1,4 % — для показників близьких до 10 %.

  • Раніше повідомлялось, що партія “Слуга народу” втрачає підтримку серед українців, натомість “Європейська солідарність” її нарощує.
Теги: Європейська солідарність, опитування, Європейська солідарність, ОПЗЖ, опитування, Слуга народу, рейтинг

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