Рейтинг президента США Дональда Трампа зараз найвищий з моменту вступу на посаду, складаючи 49%.

Про це свідчать дані соціологічного опитування американського інституту громадської думки Геллапа (Gallup).

Соціологічне опитування проводилося з 16 по 29 січня. Дослідники опитали 1033 особи. Статистична похибка склала 4%.

З огляду на те, що опитування проводилося в період розгляду можливого імпічменту президента Трампа, 52% опитаних висловилися за те, щоб виправдати лідера країни, а 46% – на користь оголошення імпічменту.

За останніми даними, Трампа підтримують 49% американців.

Половина опитаних американців заявила, що Трамп заслуговує бути обраним президентом на другий термін. При цьому, за версією дослідників Gallup, це найбільш яскраво виражена поляризація суспільства в історії проведення таких опитувань.

При цьому, серед членів Республіканської партії його підтримують 94%.

42% виборців, які називають себе незалежними, підтримують роботу президента. У порівнянні з опитуванням в попередньому місяці, їх кількість зросла на 3%.

Серед прихильників Демократичної партії у Трампа всього 7% підтримки. У порівнянні з попереднім дослідженням, це на 3% менше.

Зростання рейтингу Трампа фіксують й інші соціологічні дослідження, але при цьому вони пропонують дещо інші цифри.

Опитування NBC News / Wall Street Journal poll показало підтримку президента США на рівні 46%. При цьому 49% висловили незадоволеність роботою президента.

Дослідження FiveThirtyEight’s poll tracker фіксує рейтинг Трампа на рівні 43.6%.

Опитування RealClearPolitics показало рівень підтримки американського лідера на рівні 44.7%.