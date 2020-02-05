Про це свідчать дані соціологічного опитування американського інституту громадської думки Геллапа (Gallup).
Соціологічне опитування проводилося з 16 по 29 січня. Дослідники опитали 1033 особи. Статистична похибка склала 4%.
З огляду на те, що опитування проводилося в період розгляду можливого імпічменту президента Трампа, 52% опитаних висловилися за те, щоб виправдати лідера країни, а 46% – на користь оголошення імпічменту.
За останніми даними, Трампа підтримують 49% американців.
Половина опитаних американців заявила, що Трамп заслуговує бути обраним президентом на другий термін. При цьому, за версією дослідників Gallup, це найбільш яскраво виражена поляризація суспільства в історії проведення таких опитувань.
При цьому, серед членів Республіканської партії його підтримують 94%.
42% виборців, які називають себе незалежними, підтримують роботу президента. У порівнянні з опитуванням в попередньому місяці, їх кількість зросла на 3%.
Серед прихильників Демократичної партії у Трампа всього 7% підтримки. У порівнянні з попереднім дослідженням, це на 3% менше.
Зростання рейтингу Трампа фіксують й інші соціологічні дослідження, але при цьому вони пропонують дещо інші цифри.
Опитування NBC News / Wall Street Journal poll показало підтримку президента США на рівні 46%. При цьому 49% висловили незадоволеність роботою президента.
Дослідження FiveThirtyEight’s poll tracker фіксує рейтинг Трампа на рівні 43.6%.
Опитування RealClearPolitics показало рівень підтримки американського лідера на рівні 44.7%.
- Попереднє соцопитування американського інституту громадської думки Геллапа свідчить про те, що президентський рейтинг, під час проведення процедури імпічменту, стабільний – 43 – 45%.