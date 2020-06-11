Рейтинг президента України Володимира Зеленського з квітня знизився на 5 % і зараз становить 37,6 % (серед тих, хто визначився зі своїм вибором).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, якби вибори президента України проходили наприкінці травня-початку червня, то серед виборців, які визначилися з вибором:

• 37,6 % проголосували б за Володимира Зеленського;

• 16,2 % – за лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка;

• 13,2 % – за співголову ОПЗЖ Юрія Бойка;

• 8,7 % – за лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко;

• 6,8 % – за лідера партії “Сила і честь” Ігоря Смешка;

• 4,4 % – за лідера “Громадянської позиції” Анатолія Гриценка;

• 4,4 % – за лідера Радикальної партії Олега Ляшка;

• 3 % – за лідера партії “Голос” Святослава Вакарчука;

• 2 % – за Олександра Вілкула;

• за інших кандидатів – 3,6 %.

Як уточнили в КМІС, саме показники підтримки політиків серед виборців, які визначилися, найкраще відповідають можливим результатам виборів.

Варто відзначити, що в попередньому дослідженні, яке проводилося КМІС наприкінці квітня, 42,6 % респондентів заявили про готовність проголосувати за Зеленського, якби вибори відбувалися найближчим часом. Відтак, рейтиг глави держави знизився на 5 %.

У той же час з квітня зріс рейтинг Петра Порошенка: з 14,9 % до 16,2 %.

Також поліпшив позиції Юрій Бойко: з 12,2 % в квітні до 13,2 % на початок червня.

Підтримка Юлії Тимошенко трохи знизилася: з 9,7 % в квітні до 8,7 %.

Опитування КМІС проводилося з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 4000 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7 % для показників близьких до 50 %, 1,5 % – для показників близьких до 25 %, 1 % – для показників близьких до 10 %, 0,8 % – для показників близьких до 5 %, 0,4 % – для показників близьких до 1 %.