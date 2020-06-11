Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Так, якби вибори президента України проходили наприкінці травня-початку червня, то серед виборців, які визначилися з вибором:
• 37,6 % проголосували б за Володимира Зеленського;
• 16,2 % – за лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка;
• 13,2 % – за співголову ОПЗЖ Юрія Бойка;
• 8,7 % – за лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко;
• 6,8 % – за лідера партії “Сила і честь” Ігоря Смешка;
• 4,4 % – за лідера “Громадянської позиції” Анатолія Гриценка;
• 4,4 % – за лідера Радикальної партії Олега Ляшка;
• 3 % – за лідера партії “Голос” Святослава Вакарчука;
• 2 % – за Олександра Вілкула;
• за інших кандидатів – 3,6 %.
Як уточнили в КМІС, саме показники підтримки політиків серед виборців, які визначилися, найкраще відповідають можливим результатам виборів.
Варто відзначити, що в попередньому дослідженні, яке проводилося КМІС наприкінці квітня, 42,6 % респондентів заявили про готовність проголосувати за Зеленського, якби вибори відбувалися найближчим часом. Відтак, рейтиг глави держави знизився на 5 %.
У той же час з квітня зріс рейтинг Петра Порошенка: з 14,9 % до 16,2 %.
Також поліпшив позиції Юрій Бойко: з 12,2 % в квітні до 13,2 % на початок червня.
Підтримка Юлії Тимошенко трохи знизилася: з 9,7 % в квітні до 8,7 %.
Опитування КМІС проводилося з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 4000 інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7 % для показників близьких до 50 %, 1,5 % – для показників близьких до 25 %, 1 % – для показників близьких до 10 %, 0,8 % – для показників близьких до 5 %, 0,4 % – для показників близьких до 1 %.
- У квітні 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставилися 44% респондентів (у березні – 46%).
- У травні КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з якими, з березня на 10% зросла кількість громадян України, які не схвалюють заяви і дії президента Володимира Зеленського. Крім того, більш ніж 60% українців не побачили успіхів президента в питаннях боротьби з корупцією та припинення війни на Донбасі.