Про це повідомляється на сайті WTA.

Світоліна покращила свої позиції завдяки виходу до чвертьфіналу турніру серії Premier 5 у Римі. Українка у двох перших матчах обіграла росіянок Анастасію Павлюченкову та Світлану Кузнєцову.

У чвертьфіналі турніру в Римі Світоліна програла з рахунком 0:6, 3:6 чешці Маркеті Вондрушовій.

В оновленому рейтингу WTA Світоліна піднялася на одну позицію і зараз займає п’яте місце.

Американка Софія Кенін перемістилася на шосту позицію.

Лідером рейтингу залишилася Ешлі Барті з Австралії. На другій позиції – румунка Симона Халеп, на третій – японка Наомі Осака, а на четвертій – чеська тенісистка Кароліна Плішкова.

Покращила свої позиції в рейтингу ще одна українська тенісистка – Даяна Ястремська. Вона піднялася з 29-го на 28-е місце.

На турнірі в Римі Ястремська дійшла до третього раунду: в 1/8 фіналу вона програла другій ракетці світу Симоні Халеп.