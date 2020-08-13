Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з центром SOCIS.

Так, респондентам було поставлено запитання, за кого б вони віддали голоси, якби президентські вибори проходили вже найближчої неділі.

Серед тих, хто визначився і піде на вибори, за Володимира Зеленського готові віддати голоси 33,4%. В опитуванні Центру Разумкова, яке було оприлюднено в липні, Зеленського підтримували 36,8%. У квітні чинного главу держави готові були підтримати 45,1% опитаних.

В той самий час зріс рейтинг опонента Зеленського на президентських виборах – п’ятого президента Петра Порошенка. Так, зараз за нього готові віддати голоси 17,8% респондентів. Згідно з липневим опитуванням, таких було 15,3%. У квітні на підтримку Порошенка висловилися 12,8 % респондентів.

Третє місце за рівнем підтримки посідає Юрій Бойко з рейтингом 15,7 % (у попередньому опитуванні було 17,2 %).

Юлія Тимошенко набирає зараз 8,8 % голосів опитаних (на початку липня було 7,8 %).

Якби другий тур президентських виборів за участю Зеленського і Порошенка проводився зараз, то серед тих, хто визначився і піде голосувати, Зеленського підтримали б 68,4 % респондентів, а Порошенка – 31,6 %.

З початку минулого місяця ці показники змінилися. Так, за Зеленського тоді готові були проголосувати в другому турі 71,5 % опитаних, а за Порошенка – 28,5 %.

Варто відзначити, що в першому турі президентських виборів 2019 року Зеленський набрав 30,24 % голосів виборців, а Порошенко – 15,95 %. У другому турі за Зеленського проголосували 73,22 % українців, а за Порошенка 24,45 %.

Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю “face-to-face” за місцем проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей за такими показниками, як вік, стать, тип поселення (місто/село) і поділ країни на області. Всього опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років.