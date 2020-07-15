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Рейтинг Зеленського знову впав: за нього готові голосувати 37% українців

Рейтинг президента України Володимира Зеленського просів за останні два місяці, а рейтинг Петра Порошенка виріс.

Середа, 15 липня 2020, 17:47

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва”.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільшу кількість голосів би набрав Володимир Зеленський – 37% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме”, – йдеться в повідомленні.

При цьому до другого туру з Зеленським вийшов би Юрій Бойко, якому віддали б свої голоси 17% українців. На третьому місці з результатом в 15% голосів йде п’ятий президент України Петро Порошенко. Юлія Тимошенко набрала б на президентських виборах 8% голосів.

Згідно з даними опитування, у другому турі Зеленський виграв би з великою перевагою як у Юрія Бойка, так і у Петра Порошенка.

Нагадаємо, під час виборів президента у другому турі голосування Зеленський набрав 73,22% голосів, у той час як чинному на той момент президенту Петру Порошенку вдалося отримати лише 24,45% підтримки.

Раніше повідомлялося, що з березня 2020 року рейтинг Зеленського впав на 14,8 %. Водночас, рівень підтримки Порошенка, навпаки, зріс на 2,9 %: з 11,8 % до 14,7 %. А за пів року електоральний показник Володимира Зеленського знизився на 17%, рейтинг партії “Слуга народу” впав на 20%. А показники Петра Порошенка і Юрія Бойка — зросли.

У листопаді 24% опитаних фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології дали негативні оцінки першим крокам президента Володимира Зеленського.

Відзначається, що соціологічне дослідження було проведено з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів.  Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

  • Нагадаємо, що ще два місяці тому, в травні 2020 року, рейтинг Володимира Зеленського становив 39,3%.
Теги: Володимир Зеленський, вибори, соцопитування, Президент, рейтинг

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