Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 21-23 жовтня 2021 року.

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором 25,1% проголосували б за Зеленського.

14,1% респондентів підтримали б лідера “Європейської Солідарності”, п’ятого президента Петра Порошенка, 10,1% – лідера ВО “Батьківщина” Юлію Тимошенко, 9,5% – очільника “Опозиційного блоку” Юрія Бойка.

Ще 7,3% опитаних проголосували б за колишнього спікера Парламенту Дмитра Разумкова, 7,1% – лідера партії “Сила і честь” Ігоря Смешка, 6,0% – керівника партії “Наші” Євгена Мураєва, 5,1% – колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, 4,3% – Анатолія Гриценка, 3,9% – лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 2,0% – Олега Тягнибока, 1,5% – мера Львова Андрія Садового.

Слід зазначити, що у порівнянні з опитуванням, проведеним протягом 2- 4 вересня 2021 року, підтримка Зеленського знизилася на 6%. На початку вересня за нього проголосували б 31,1% респондентів.

Рейтинг Порошенка, навпаки, виріс на 0,8%. У вересні його б підтримали 13,3% опитаних.

Крім того, знизилася й електоральна підтримка “Слуги народу”. Наразі цю політсилу готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. У порівнянні з початком вересня “Слуга народу” втратила 5,4% підтримки, тоді за партію проголосували б 25,8% респондентів.

“Європейська солідарність” наростила свою підтримку на 1,7%. Зараз за неї готові проголосувати – 15,8% респондентів, у вересні ж таких було – 14,1%.

“Опозиційну платформу – За життя” наразі підтримали б 12,0%, у порівнянні з вереснем партія втратила 0,4% електорату, “Батьківщину” – 10,9%, за останній час політсила наростила підтримку на 0,3%.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію “Сила і честь” підтримують 6,4%, партію Мураєва “Наші” – 6,3%, партію “Українська стратегія Гройсмана” – 5,3%, Радикальну партію – 4,8%, “УДАР Віталія Кличка” – 4,2%, партію Шарія – 3,8%, ВО “Свобода” – 2,9%, партію “Голос” – 2,2%, партію “Самопоміч” – 1,9%.

Опитування було проведе протягом 21-23 жовтня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність складає 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Нагадаємо, що згідно з даними соціологічного дослідження Центра Разумкова, політичні рейтинги партії “Слуга народу” та партії “Європейська Солідарність” майже зрівнялися – різниця в межах похибки.