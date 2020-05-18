Про це свідчать дані соціологічної групи “Рейтинг”, повідомляють #Букви.

Якби вибори президента України проходили в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

“Майже так само, як і рік тому, якби до другого туру сьогодні вийшли Зеленський і Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного президента, а 25% – проголосували за Порошенка”, – йдеться у повідомленні.

За даними опитування, 13,9% підтримали б Юрія Бойка, 13,3% – Петра Порошенка, 8,6% – Юлію Тимошенко, 5,9% – Ігоря Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 5%. А близько 8% – не визначились.

Для порівняння, в першому турі виборів президента в 2019 році Володимира Зеленського підтримали 30,24%, Петра Порошенка – 15,95%, Юлію Тимошенко – 13,40%.

У другому турі Зеленського підтримали 73,22% виборців, а п’ятого президента Петра Порошенка – 24,45%.

Соцопитування проводилося в період 12-13 травня 2020. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з впровадженням комп’ютера. Опитано 3000 респондентів.