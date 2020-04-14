У квітні 2020 році до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 44% тих, хто знає політика.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

У порівнянні з попередніми опитуваннями ставлення до Зеленському погіршилося. Так до Зеленського позитивно ставляться 44% (у березні – 46%) тих, хто знає політика, нейтрально – 31% (у березні – 33%), негативно – 25% (у березні – 21%).

У лютому позитивно ставилися – 48% опитаних.

КМІС провів опитування з 7 по 11 квітня березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.