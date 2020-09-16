Рейтинг президента України Володимира Зеленського демонструє рекордне падіння: зараз він нижчий за 30 %. Це менше, ніж чинний глава держави набрав у першому турі президентських виборів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 3-6 вересня 2020 року.

Так, Володимира Зеленського зараз готові підтримати на виборах 29 % респондентів (серед тих, хто визначився і має намір брати участь у голосуванні).

У попередньому опитуванні групи “Рейтинг”, оприлюдненому в липні, рівень підтримки глави держави становив 30,2 %.

Варто відзначити, що в першому турі президентських виборів в 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24 % голосів виборців.

П’ятого президента України Петра Порошенка зараз готові підтримати на виборах 14 % респондентів (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У липні таких було 13,7 %.

За Юрія Бойка зараз би проголосували 15,5 % опитаних, за Юлію Тимошенко – 9,3 %, Ігоря Смешка – 6,4 %, Олега Ляшка, Сергія Притулу і Володимира Гройсмана – по 3,6 %.

Рейтинг інших кандидатів – нижче 3 %. Тих, хто не визначився – близько 14 %.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.