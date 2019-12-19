Рейтинг президента Володимира Зеленського за останні кілька тижнів зріс на 9 %: з 53 до 62 %.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 13-17 грудня 2019 року.

“За останні два тижні рівень задоволеності роботою президента Зеленського зріс з 53 до 62 %, а незадоволення – зменшився з 33 до 25 %”, – відзначають соціологи.

Третина опитаних українців заявили, що за підсумками року в діях Зеленського було більше успіхів, ніж невдач. 41 % вважають, що в діях президента успіхів і поразок було порівну.

Ще 14 % респондентів відзначили, що в його роботі переважали невдачі.

“Останню тезу найбільше підтримують виборці “Європейської Солідарності”, – йдеться в результатах опитування.

За даними соціологів, рейтинги довіри українців очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 67 % опитаних і не довіряють 25 %.

Далі йдуть Дмитро Разумков (28 % і 44 % відповідно) і Святослав Вакарчук (28 % і 59 %), Юрій Бойко (23 % і 58 %), Олексій Гончарук (22 % і 44 %) і Юлія Тимошенко (19 % і 74 %).

40 % опитаних вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 38 % – що в неправильному, 22 % – не змогли оцінити. За останні 2 тижні відбулося зростання позитивних оцінок (з 33 до 40 %) і зменшення негативних (з 48 до 38 %). В результати показники повернулися до рівня, який фіксувався в жовтні.

Відносно більше оптимістів щодо ситуації в Україні серед жителів Півдня, молодших опитаних і виборців партії “Слуга народу”.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0 %.