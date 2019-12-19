Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 13-17 грудня 2019 року.
“За останні два тижні рівень задоволеності роботою президента Зеленського зріс з 53 до 62 %, а незадоволення – зменшився з 33 до 25 %”, – відзначають соціологи.
Третина опитаних українців заявили, що за підсумками року в діях Зеленського було більше успіхів, ніж невдач. 41 % вважають, що в діях президента успіхів і поразок було порівну.
Ще 14 % респондентів відзначили, що в його роботі переважали невдачі.
“Останню тезу найбільше підтримують виборці “Європейської Солідарності”, – йдеться в результатах опитування.
За даними соціологів, рейтинги довіри українців очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 67 % опитаних і не довіряють 25 %.
Далі йдуть Дмитро Разумков (28 % і 44 % відповідно) і Святослав Вакарчук (28 % і 59 %), Юрій Бойко (23 % і 58 %), Олексій Гончарук (22 % і 44 %) і Юлія Тимошенко (19 % і 74 %).
40 % опитаних вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 38 % – що в неправильному, 22 % – не змогли оцінити. За останні 2 тижні відбулося зростання позитивних оцінок (з 33 до 40 %) і зменшення негативних (з 48 до 38 %). В результати показники повернулися до рівня, який фіксувався в жовтні.
Відносно більше оптимістів щодо ситуації в Україні серед жителів Півдня, молодших опитаних і виборців партії “Слуга народу”.
Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0 %.
- Згідно з опитуванням Соціологічної групи “Рейтинг” за 20-24 листопада 2019 року, 53% опитаних висловили переконання, що Володимир Зеленський є більш ефективним у порівнянні з попереднім президентом Петром Порошенком. Ще 15% дотримувалися протилежної думки, а 22% заявили, що нічого не змінилося. 20% громадян України не бачили змін після приходу до влади президента Володимира Зеленського.
- Більшість громадян України були готові чекати від одного року до трьох результатів діяльності Володимира Зеленського на президентській посаді. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 20-24 листопада 2019 року.