Apple надає власній рекламній мережі Apple Advertising доступ до даних власників пристроїв, вироблених компанією. Доступу до тих самих даних не мають, наприклад, Google та Facebook.

Про це йдеться у статті науковця Джона Котьєра для видання Forbes.

Котьєр зазначає, що Apple, ймовірно, намагається дати своїй власній рекламній мережі Apple Advertising перевагу перед конкурентами, надавши їй дані про клієнтів, до яких інші рекламні мережі доступу не мають.

Так в iOS 14 в Apple Advertising з’явилася окрема панель налаштувань, в якій доступ до даних надано за замовчуванням.

Іншим рекламодавцям і рекламним мережам на iOS необхідно кожен раз запитувати дозвіл на доступ до них. При цьому користувач бачить спливаюче вікно з текстом, який лякає, про те, що додаток хоче стежити за ним в інших додатках і на вебсайтах.

Наприклад, таке повідомлення користувачі отримують про програму для знайомств Pal About:

“Pal About” хотіло б отримати дозвіл стежити за вами через додатки і веб-сайти, що належать іншим компаніям. Ваші дані будуть використовуватися для показу вам персоналізованої реклами. Дозволити відстеження / Просити додаток не відстежувати”.

Журналіст вказав на те, що мова повідомлень про отримання доступу до тих самих даних, яку використовує Apple Advertising, більш доброзичлива. Замість формулювань про “стеження”, які лякають, доброзичливі слова про “захист конфіденційності” і “надання контролю” користувачеві.

На думку експертів, такий підхід призводить до того, що менш як 20% користувачів надають можливість відстеження даних стороннім додаткам. Це, як вважає Котьєр, добре для конфіденційності користувачів, але нечесно стосовно конкурентів Apple.

“Потенційно гірше те, що Apple зберігає переваги, недоступні іншим гравцям на ринку, просто тому, що Apple володіє платформою iOS. Всім іншим потрібно дозвіл на “відстеження”, але Apple зберігає доступ до більшої кількості даних”, — пише Котьєр.

Автор статі також звернув увагу на те, що Apple має потенційний доступ до великого масиву даних у будь-якому випадку. Це інформація про налаштування часу, мови, про місце розташування користувачів, їхні історії пошуку в App Store, перелік прочитаних статей в Apple News, дані мобільних операторах і багато іншого, що може бути використаним для персоналізації реклами

“Інші рекламні мережі не можуть отримати доступ без запиту і надання його користувачем. Це означає, що Google, Facebook, AdColony, Vungle, IronSource або будь-яка інша рекламна мережа тепер має менше даних для орієнтування і оптимізації реклами, ніж Apple”, — пише фахівець.

Залишається неясним, чи є ця ситуація тимчасовою та чи змусить Apple свою мережу Apple Advertising діяти за тими ж правилами, що й інші рекламодавці та рекламні мережі.

У разі, якщо цього не відбудеться, компанія отримає довгострокову перевагу над конкурентами, але в майбутньому це може призвести до чергового антимонопольного розслідування.

“Головне питання численних антимонопольних розслідувань щодо Apple полягає в тому, чи існують рівні правила гри між Apple та її конкурентами. І це реальна загроза для Apple. Заради кількох мільярдів доларів доходу від Apple Advertising, піддається ризику організація з доходом в трильйон доларів. Це не здається розумною ставкою”, — вважає журналіст.