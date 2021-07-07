Рекламодавці відмовляються від співпраці з Apple через нову політику конфіденційності

Після введення компанією Apple нових правил конфіденційності даних рекламодавці стали вирішили купувати рекламу на Android.

Про це свідчать дані дослідження The Wall Street Journal.

Зазначимо, що оновлення iOS 14.5 зобов’язує розробників просити дозвіл на збір даних. На це погодилися менш як 33% користувачів.

Оскільки на відстеження погоджується занадто мало користувачів, рекламодавці не отримують достатньо даних для ефективної реклами.

На тлі цих нововведень від Apple ціни на мобільну рекламу для користувачів iOS, впали, а на рекламу для користувачів Android – зросли.

Рекламодавці скаржаться, що через нову політику конфіденційності втратили більшу частину даних користувача. Тепер практично неможливо використовувати спеціальні інструменти для підбору цільової аудиторії. Ефективність реклами знижується.

Станом на кінець червня до версії iOS 14.5 оновилися понад 70% пристроїв. Це дозволило простежити негативний вплив політики конфіденційності на рекламу.

За даними платформи маркетингової аналітики Tenjin, загальні витрати на рекламу на iOS з червня по липень впали на третину. Водночас витрати на мобільну рекламу на Android за цей же період зросли на 10%.

Apple наразі відмовляється коментувати це.