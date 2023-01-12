Про це інформує Ladbible.

Агентство рекламних стандартів Великої Британії заборонило маркетингову кампанію нового альбому Демі Ловато “Holy Fvck”, оскільки вона може бути образливою для християн.

На плакатах, які влітку були розвішані по всьому Лондону, американська співачка лежала на матраці у формі розп‘яття, одягнена в стилі бондаж. Оголошення мало просувати альбом “Holy Fvck”.

Агентство рекламних стандартів (ASA) отримало чотири скарги на афішу, в яких наголошувалося на образливому тоні та неналежному розміщенні плаката, який можуть бачити діти.

У своєму рішенні ASA написало, що зображення Ловато, “одягненої в стилі рабства, коли вона лежить на матраці у формі розп‘яття зі зв‘язаними ногами, нагадуючи Христа, і вказівка на “holy fvck”, яке в цьому контексті, ймовірно, розглядається як пов‘язування сексуальності зі священною тематикою, могло завдати серйозної образи християнам“.

ASA постановило, що рекламну кампанію потрібно зупинити, якщо до зображення не будуть внесені правки.

В одному зі своїх інтерв‘ю Ловато сказала, що в основу пісні “Heaven”, котра входить до складу альбому, дійсно покладений біблійний вірш.