Про це повідомляє кореспондент #Букв.

16 січня на офіційній сторінці Офісу генерального прокурора в Facebook з’явився пост, в якому ОГП запрошував всіх, хто бажає та має необхідну освіту, приєднатися до команди відомства, пройшовши співбесіду.

Протягом останніх кількох днів деякі користувачі Мережі почали бачити з стрічці рекламу цього поста. При цьому вказувалося, що просування поста було оплачено не Офісом генпрокурора, а якимось ТОВ “Стратком”.

З інформації в Бібліотеці реклами Facebook випливає, що просування обійшлася в менш ніж 100 доларів, рекламу було запущено 20 січня й вона принесла близько 60-70 тисяч переглядів.

Згідно з інформацією в Єдиному державному реєстрі, ТОВ “Стратком” зареєстровано в Києві, основними видами діяльності є реклама та зв’язки з громадськістю. Керівником агенства є Оксана Горбач, а засновником і кінцевим бенефіціаром — Андрій Смаль.

За інформацією в реєстрі, існує агенство з лютого 2018 року. Водночас на сайті зазначається, що “Стратком” — це неурядова організація, заснована в 2015 році, послугами якої користуються понад 40 організацій, відомств, фондів та ін. в Україні та за кордоном.

Ймовірно, тепер “Стратком” займається також розробкою й реалізацією комунікативних стратегій для Офісу генпрокурора, зокрема, створенням веб-сайту та просуванням постів в Facebook. Де, до речі, через некоректне заповнення даних про сторінку відвідувачам пропонують оцінити, наскільки в Офісі генпрокурора дорого.