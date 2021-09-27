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Це не дивно, якщо врахувати, що вартість комплекту досить висока, а часом так хочеться заощадити. Проте, розглянемо основні моменти, які варто врахувати, вибираючи зимові шини для свого транспортного засобу.

Визначимося з необхідністю покупки комплектів коліс

Потрібно врахувати, для того, щоб економити у довгій перспективі рекомендується не тільки заздалегідь купити комплекти літніх та зимових шин (з шипами чи не шиповані моделі — залежить від вашого кліматичного регіону), а й додатково колісні диски. Зміна комплектів із дисками буде менш негативно впливати на конструкцію шин, ніж перевзування літніх/зимових шин на один комплект дисків. Одного разу витративши гроші на повні комплекти коліс, це дозволить зекономити в майбутньому не тільки гроші, а й час. Про що згадаємо далі.

Готовий комплект позбавить від довгої черги в шиномонтаж чи автомобільні майстерні, де проводиться сезонна заміна гуми, тому що зібрані колеса можна поміняти самостійно. На це піде порівняно небагато часу і зусиль.

Потреба в балансуванні шин та налаштуванні ходової

Після того як на автомобіль буде встановлено комплект коліс на поточний сезон, шинам знадобиться деякий час для того, щоб відновити свою початкову форму. В процесі неправильного зберігання вона може змінюватися, порушуватися, проте, часом, відновити це можливо.

Якщо ви тільки переставили колеса, потрібно буде всього кілька днів для того, щоб зрозуміти, чи нормально керується автомобіль на дорозі. У разі, коли вібрації не будуть відчуватися, балансування коліс може бути не потрібне. Якщо ж вібрації відчуваються навіть через кілька діб експлуатації транспортного засобу на різних швидкостях, тоді пряма дорога на шиномонтаж. В цьому випадку балансування стане обов’язковим елементом безпеки пересування.

Також рекомендуємо регулярно перевіряти розвал-сходження при сезонній заміні шин. Дисбаланс у налаштуванні розвалу-сходження може не тільки швидко зносити новий комплект шин, при активній експлуатації транспортного засобу, а й потягнути за собою ремонт вузлів підвіски. Тому таке упущення може призвести до передчасних та додаткових фінансових витрат.

Ці прості, але важливі поради актуальні для забезпечення повноцінної та безпечної експлуатації транспортного засобу.