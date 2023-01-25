Приступаючи до вибору ДБЖ, слід визначитися з основними чинниками:

Які саме проблеми електропостачання треба розв’язати (відсутність, стрибки та провали напруги, шуми тощо).

Кількість електричних приладів, що під’єднуються, та їх сумарна потужність.

Загальна тривалість роботи в автономному режимі.

Скільки є місця для розміщення ДБЖ.

Три типи систем ДБЖ

Є три основні типи систем ДБЖ:

Резервні (автономні, офлайн). Це блок безперебійного живлення, що створює базовий рівень захисту. Він захищає від переривання живлення та стрибків напруги, але не коригує провали потужності та перехідну напругу. Вихідний сигнал прямокутний або псевдосинусоїдальний, що є проблемою для чутливого обладнання. Сфера застосування — вдома чи в офісі для некритичних та нечутливих електронних пристроїв.

Лінійно-інтерактивні. Гарантують вищий рівень захисту, але й коштують дорожче. Поки мережевий струм нормальний, інвертор заряджає батарею, коли він переривається, перемикання на батарею відбувається протягом 4–8 мс. Цього достатньо для значної кількості електронних пристроїв, крім найчутливіших.

Онлайн (ДБЖ з подвійним перетворенням). Перетворюють вхідний змінний струм на постійний, а тоді через інвертор знову на вихідний змінний. Вони дають найвищий рівень захисту, усуваючи всі види проблем електроживлення, тому підходять для найчутливішого обладнання (дата-центри, медична апаратура тощо), зокрема ідеальні для очищення струму, що отримується від генераторів. Для побутового використання такий рівень захисту зазвичай не потрібен, тим паче, що вартість цього типу ДБЖ вища, ніж двох інших.

Лінійно-інтерактивні ДБЖ

Цей тип підходить для домашнього та офісного обладнання.

Буває:

з наближеною (апроксимованою) синусоїдою;

з чистою синусоїдою (правильна синусоїдальна вихідна напруга).

ДБЖ з апроксимованою синусоїдою призначені для пристроїв з імпульсним типом живлення. Безперебійники з чистою синусоїдою універсальні, підходять для пристроїв з трансформаторним живленням (холодильник, компресор).

Параметри ДБЖ

Щоб дізнатися параметри, слід з’ясувати загальну потужність обладнання, що під’єднується, причому врахувати пускові струми, які бувають в рази вище. Тоді до суми потужності обладнання додають 200–300%.

Час автономної роботи визначається ємністю акумуляторної батареї.

Акумулятори бувають:

внутрішні — ті, що вже встановлені в ДБЖ виробником;

зовнішні — змінні, чи додаткові.

Зазвичай ДБЖ з приблизною синусоїдою мають лише внутрішні батареї. Такі моделі ергономічні та компактні, це один невеликий блок, для якого легко знайти місце. Місткість батареї невелика й термін служби фіксований, але цього достатньо для більшості оргтехніки, тому такі пристрої називають комп’ютерними ДБЖ.

ДБЖ з правильною синусоїдою та зовнішніми акумуляторами підходять для будь-якої техніки.

Під’єднання та використання

Коли ДБЖ вибрано, залишається його увімкнути. Пристрій під’єднують до мережі, обладнання вмикають в розетки, розташовані на одній з його стінок. Якщо є зовнішні батареї, їх під’єднують перед обладнанням, орієнтуючись на кольорове маркування — червоне до червоного, чорне до чорного. Вимикати ДБЖ від мережі, щоб «заощаджувати батарею» не слід, це лише зменшує термін її служби. Про те, що акумулятор потребує заміни, повідомить звуковий сигнал або, якщо є дисплей, текстове сповіщення.