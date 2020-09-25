Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рух мостом Патона на час реконструкції перекривати не будуть.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

Кличко зазначив, що після завершення проєктувальних робіт, уже найближчим часом, у столиці зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона. Місто отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів.

“Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз. У 2004 році на мосту демонтували трамвайні колії і оновили дорожнє покриття. І з того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту. Міст знаходиться в аварійному стані. І вже найближчим часом ми зможемо здійснити проєктування і розпочати роботи з його реконструкції. Місто нарешті отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів. Хочу зазначити, що повністю перекривати рух ми не будемо. Бо міст Патона – це одна з важливих транспортних артерій, що з’єднує правий берег з лівим. Коштуватиме повна реконструкція, за попередніми підрахунками фахівців, близько 7 мільярдів гривень”, – сказав він.

Мер столиці також додав, що в рамках реконструкції передбачена заміна залізобетонної монолітної плити на сучасну – зі сталі, що значно полегшить конструкцію мосту.

“Планом реконструкції передбачена і додаткова смуга руху. Тобто загалом їх буде вісім. Точно буде прибрана реверсна смуга, через яку на мосту трапляється чимало ДТП. Влаштують також сучасне бар’єрне огородження між напрямками руху. Облаштують велодоріжки. Завдяки здійсненню масштабних робіт міст у найближчі роки отримає нове життя”, – резюмував він.