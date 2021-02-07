Про це повідомляє The Guardian.

Ротвелл подолав 3 тисячі миль, щоб зібрати кошти на дослідження деменції.

Чоловік встановив світовий рекорд, ставши найстаршим чоловіком, який поодинці перетнув Атлантичний океан.

Подорож рекордсмена розпочалася 12 грудня 2020 року з Канарських островів, і через 56 днів 2 години і 46 секунд 6 січня він дістався до острова Антигуа в Карибському басейні.

Фото: Alzheimers Research UK/PA

Фото: Ben Duffy/Talisker Whisky Atlantic Challenge/PA

Ротвелл зібрав понад 648 тисяч фунтів стерлінгів для дослідження хвороби Альцгеймера в знак поваги до свого зятя, який помер від цієї хвороби у віці 62 років.

“Плавання по Атлантиці тривало шість довгих тижнів, але сам виклик зайняв 18 місяців тренувань і підготовки, тому я дуже пишаюся досягнутим і неймовірною подорожжю, яку я зробив”, – сказав рекордсмен.

Благодійний фонд Iceland Foods пообіцяв подвоїти перші 500 тисяч фунтів стерлінгів пожертвувань.

За даними видання, раніше чоловік провів п’ять тижнів на безлюдному острові для телевізійної програми Bear Grylls і гріб на човні під назвою Never Too Old.