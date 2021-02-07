Про це повідомляє The Guardian.
Ротвелл подолав 3 тисячі миль, щоб зібрати кошти на дослідження деменції.
Чоловік встановив світовий рекорд, ставши найстаршим чоловіком, який поодинці перетнув Атлантичний океан.
Подорож рекордсмена розпочалася 12 грудня 2020 року з Канарських островів, і через 56 днів 2 години і 46 секунд 6 січня він дістався до острова Антигуа в Карибському басейні.
Фото: Alzheimers Research UK/PA
Фото: Ben Duffy/Talisker Whisky Atlantic Challenge/PA
Ротвелл зібрав понад 648 тисяч фунтів стерлінгів для дослідження хвороби Альцгеймера в знак поваги до свого зятя, який помер від цієї хвороби у віці 62 років.
“Плавання по Атлантиці тривало шість довгих тижнів, але сам виклик зайняв 18 місяців тренувань і підготовки, тому я дуже пишаюся досягнутим і неймовірною подорожжю, яку я зробив”, – сказав рекордсмен.
Today, @mikebreakfast will be catching up with Frank Rothwell who has been rowing 3,000 miles across the Atlantic Ocean as he finishes his journey. 🚣
Let’s take a look back at how it all started ⬇️ pic.twitter.com/ZZvC9UOziC
— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 6, 2021
🎥 FRANK ROTHWELL FINISH VIDEO – NEW WORLD RECORD 🎥@Frank_Rothwell of Alzheimer’s Research completes #TWAC2020 in 56 days, 2 hours, 41 minutes and and has become the oldest person to row solo, unassisted across the Atlantic Ocean!
Congratulations Frank! pic.twitter.com/Bj9EBTGLQk
— Atlantic Campaigns (@ACampaigns) February 7, 2021
Congratulations to #oneofourown @Frank_Rothwell https://t.co/p4BhwqYWNk
— Saddleworth Rangers (@SaddRangers) February 6, 2021
Благодійний фонд Iceland Foods пообіцяв подвоїти перші 500 тисяч фунтів стерлінгів пожертвувань.
За даними видання, раніше чоловік провів п’ять тижнів на безлюдному острові для телевізійної програми Bear Grylls і гріб на човні під назвою Never Too Old.
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