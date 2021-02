Про це повідомляє The Guardian.

Ротвелл подолав 3 тисячі миль, щоб зібрати кошти на дослідження деменції.

Чоловік встановив світовий рекорд, ставши найстаршим чоловіком, який поодинці перетнув Атлантичний океан.

Подорож рекордсмена розпочалася 12 грудня 2020 року з Канарських островів, і через 56 днів 2 години і 46 секунд 6 січня він дістався до острова Антигуа в Карибському басейні.

Фото: Alzheimers Research UK/PA

Фото: Ben Duffy/Talisker Whisky Atlantic Challenge/PA

Ротвелл зібрав понад 648 тисяч фунтів стерлінгів для дослідження хвороби Альцгеймера в знак поваги до свого зятя, який помер від цієї хвороби у віці 62 років.

“Плавання по Атлантиці тривало шість довгих тижнів, але сам виклик зайняв 18 місяців тренувань і підготовки, тому я дуже пишаюся досягнутим і неймовірною подорожжю, яку я зробив”, – сказав рекордсмен.

Today, @mikebreakfast will be catching up with Frank Rothwell who has been rowing 3,000 miles across the Atlantic Ocean as he finishes his journey. 🚣

Let’s take a look back at how it all started ⬇️ pic.twitter.com/ZZvC9UOziC

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 6, 2021