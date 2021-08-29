Сьогодні, 29 серпня, у п'ятий день змагань паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п'ять срібних, дві бронзові медалі та ще параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.

Про це повідомляють #Букви.

Українські спортсмени сьогодні здобули дві золоті нагороди на Паралімпійських іграх у Токіо. Таким чином в активі нашої збірної вже 10 нагород вищого ґатунку.

Так, дзюдоїст Олександр Назаренко став бронзовим призером Паралімпіади у ваговій категорії до 90 кг (клас – В2). Це другі Ігри для спортсмена. На Паралімпіаді у Ріо український дзюдоїст здобув “срібло”.

Це 37-а медаль на Паралімпійських іграх у Токіо.

21-річний плавець Андрій Трусов виграв “срібло”. Трусов (клас – S7) змагався на третій для себе дистанції Паралімпіади-2020 – 400 метрів вільним стилем. Перед цим він виграв “срібло” 200 метрів (комплексне плавання), а також фінішував сьомим на 100-метрівці брасом, повідомляє “Суспільне”.

40-річна пауерліфтерка Наталія Олійник здобула срібну нагороду у ваговій категорії до 79 кг. Олійник змогла підняти три ваги – 125, 130 та 133 кг.

Обійшла українку нігерійка Бозе Омолайо – вона взяла три ваги 135, 138 та 141 кг і встановила паралімпійський рекорд.

Срібну нагороду на дистанції 50 метрів на спині (клас – S3) завоював український плавець Денис Остапченко. Час Дениса 45.57 сек. У запливі був ще один українець – Сергій Паламарчук. Проте він прийшов шостим – 49.65 сек.

Українка Анастасія Мисник (клас – F20) у штовханні ядра завоювала “срібло” Паралімпіади-2020. У фінал крім Мисник пройшла ще одна представниця України – Вікторія Шпачинська.

Для Мисник Паралімпіада-2020 стала третьою – на двох попередніх Іграх у Лондоні та Ріо-де-Жанейро вона так само здобула срібні нагороди.

Варто зазначити, що результат Мисник – є парарекордом Європи.

Вікторія Шпачинська посіла четверту сходинку у цій дисципліні- 13.87 м.

Ще двоє українських плавців вибороли одну срібну та одну бронзову нагороди на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Так, у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем (клас – S13) срібну та бронзову нагороди виграли Ілля Яременко та Максим Веракса.

Час Іллі Яременка – 23.70 сек, Максима Веракси – 23.83 сек. Крім того, ще один українець прийшов до фінішу сьомим – Олексій Вірченко – 24.29 сек.

Наразі в активі України вже 43 нагороди: 10 золотих медалей, 22 – срібних та 11 бронзових.