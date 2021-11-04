Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 472 особи;
- летальних випадків – 699;
- одужало – 12 464 особи;
- здійснено тестувань за добу – 155 405 (зокрема методом ПЛР – 72 918, методом ІФА – 22 294);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 006 463 особи;
- одужало – 2 479 138 осіб;
- летальних випадків – 70 146;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1836 випадків;
Вінницька область – 672 випадки;
Волинська область – 674 випадки;
Дніпропетровська область – 2254 випадки;
Донецька область – 1390 випадків;
Житомирська область – 1559 випадків;
Закарпатська область – 421 випадок;
Запорізька область – 1350 випадків;
Івано-Франківська область – 1214 випадків;
Київська область – 967 випадків;
Кіровоградська область – 212 випадків;
Луганська область – 759 випадків;
Львівська область – 1400 випадків;
Миколаївська область – 733 випадки;
Одеська область – 1899 випадків;
Полтавська область – 1197 випадків;
Рівненська область – 1041 випадок;
Сумська область – 1543 випадки;
Тернопільська область – 523 випадки;
Харківська область – 1656 випадків;
Херсонська область – 613 випадків;
Хмельницька область – 1113 випадків;
Черкаська область – 775 випадків;
Чернівецька область – 694 випадки;
Чернігівська область – 882 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1836), Дніпропетровській (2254), Одеській (1899), Харківській (1656) і Житомирській (1559) областях.
- В Україні за 2 листопада зафіксовано 23 393 нові випадки COVID-19. Захворіли 1 406 дітей та 421 медпрацівник.