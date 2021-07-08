На аграрному полігоні в селі Велика Олександрівка на Київщині з'явився велетенський тризуб — найбільший в Україні.

Про це повідомила представниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.

На 60 тисячах квадратних метрів полігону аграрних інновацій Digital Field в Бориспільському районі Києва висіяли велетенський герб України.

На цьому полі тестують різноманітні гібриди аграрних культур, досліджують і демонструють інноваційні технології землеробства.

Поле Digital Field розташоване за 12 кілометрів від аеропорту Бориспіль, тож тризуб має бути добре видно з вікон літаків, які над ним пролітають. А ось як він виглядає з висоти пташиного польоту:

Тризуб висотою 245,3 метра та шириною 138 метрів було оголошено національним рекордсменом 8 липня. Для встановлення рекордну довелося висіяти 406 270 насінин. В Digital Field сповістили, що використали спеціальний гібрид зернової кукурудзи.

“Це не просто наймасштабніший, а найінноваційніший герб, адже створений за допомогою технологій точного землеробства!”, — кажуть в дослідницькому проєкті.