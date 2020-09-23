За минулу добу, 22 вересня, в Ізраїлі підтвердили 6 861 випадок зараження коронавірусом. Це рекорд за кількістю нових підтверджених випадків на добу.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Паралельно з цим рекордом було зафіксовано ще один. За добу в країні провели рекордну кількість тестувань на COVID-19. Всього – 59 тисяч 169.

Показник за кількістю нових випадків назвали найвищим за час “другої хвилі”.

На сьогоднішній день в Ізраїлі коронавірус виявляють в 11,6% випадків при проведенні тесту.

У процентному співвідношенні рекорд було зафіксовано 6 вересня – 11,7% тестів дали позитивний результат.

Під час “першої хвилі” коронавірусу рекордом вважали показник 13,5% (27 березня).

У зв’язку із другою хвилею коронавірусу з 18 вересня в Ізраїлі частково відновили жорсткий карантин. У країні закрили школи і торгові центри, громадянам заборонили відходити від будинку на більш ніж 500 метрів. Обмеження діятимуть до 11 жовтня.

Міжнародне авіасполучення не припинене, але функціонує в скороченому режимі.