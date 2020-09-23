Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Паралельно з цим рекордом було зафіксовано ще один. За добу в країні провели рекордну кількість тестувань на COVID-19. Всього – 59 тисяч 169.
Показник за кількістю нових випадків назвали найвищим за час “другої хвилі”.
На сьогоднішній день в Ізраїлі коронавірус виявляють в 11,6% випадків при проведенні тесту.
У процентному співвідношенні рекорд було зафіксовано 6 вересня – 11,7% тестів дали позитивний результат.
Під час “першої хвилі” коронавірусу рекордом вважали показник 13,5% (27 березня).
У зв’язку із другою хвилею коронавірусу з 18 вересня в Ізраїлі частково відновили жорсткий карантин. У країні закрили школи і торгові центри, громадянам заборонили відходити від будинку на більш ніж 500 метрів. Обмеження діятимуть до 11 жовтня.
Міжнародне авіасполучення не припинене, але функціонує в скороченому режимі.
- 13 вересня уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.