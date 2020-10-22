За минулу добу, 21 жовтня, у Києві виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період епідемії – 631 людину.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Померли минулої доби 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 32 500.

Серед тих, хто захворіли:

341 жінка віком від 18 до 85 років,

25 дівчаток від п’яти до 17 років,

253 чоловіки віком від 18 до 84 років,

12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років.

Серед них і 23 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11 304 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 96, у Солом’янському – 95 та в Оболонському районі – 94 випадки.

За словами Кличка, Київ і надалі збільшує кількість тестувань. Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні майже 246 тестів на 100 тисяч мешканців.