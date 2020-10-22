Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Померли минулої доби 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 32 500.
Серед тих, хто захворіли:
- 341 жінка віком від 18 до 85 років,
- 25 дівчаток від п’яти до 17 років,
- 253 чоловіки віком від 18 до 84 років,
- 12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років.
- Серед них і 23 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11 304 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 96, у Солом’янському – 95 та в Оболонському районі – 94 випадки.
За словами Кличка, Київ і надалі збільшує кількість тестувань. Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні майже 246 тестів на 100 тисяч мешканців.
- В Україні за минулу добу 21 жовтня зафіксовано 7 053 нові випадки захворювання на коронавірус.