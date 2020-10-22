Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Померли минулої доби 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 32 500.

Серед тих, хто захворіли:

  • 341 жінка віком від 18 до 85 років,
  • 25 дівчаток від п’яти до 17 років,
  • 253 чоловіки віком від 18 до 84 років,
  • 12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років.
  • Серед них і 23 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11 304 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 96, у Солом’янському – 95 та в Оболонському районі – 94 випадки.

За словами Кличка, Київ і надалі збільшує кількість тестувань. Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні майже 246 тестів на 100 тисяч мешканців.