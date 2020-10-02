Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.
За цю добу найбільше випадків зафіксували у Харківській області (460 нових), Дніпропетровській (334 випадки), Хмельницькій (244 випадки) і Сумській (242 випадки) областях. Також – в місті Київ (447 нових).
Це третій рекорд по добовій захворюваності тільки цього тижня.
Раніше Зеленський заявив, що якби не місцеві вибори, кількість хворих на COVID-19 була б меншою.
- В Україні другий день поспіль було зафіксовано понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує, що до кінця нинішнього року в Україні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус COVID-19.
- 1 жовтня стало відомо, що за гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом не купили жодного апарату для штучної вентиляції легенів.