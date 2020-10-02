В Україні за минулу добу, 1 жовтня, зафіксували 4633 нових випадки зараження коронавірусом.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

За цю добу найбільше випадків зафіксували у Харківській області (460 нових), Дніпропетровській (334 випадки), Хмельницькій (244 випадки) і Сумській (242 випадки) областях. Також – в місті Київ (447 нових).

Це третій рекорд по добовій захворюваності тільки цього тижня.

Раніше Зеленський заявив, що якби не місцеві вибори, кількість хворих на COVID-19 була б меншою.