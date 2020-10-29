За минулу добу, 28 жовтня, в світі діагностували 504 тисячі 419 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це рекордний показник.

Про це свідчать дані з сайту Worldometer.

Для порівняння, в травні в світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

Практично половина випадків заражень, 245 787 нових хворих на COVID-19, це жителі європейських країн.

Так, в Україні за минулу добу зараження COVID-19 діагностували у 7474 осіб. При цьому, в країні за добу померла рекордна кількість людей внаслідок зараження коронавірусом – 165.

У країнах ЄС лідерами за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Великобританія, Іспанія, Польща та Україна. Наша країна на 12 місці. При цьому, в загальносвітовому рейтингу в України 17-а позиція.

Лідерами регіонального рейтингу за загальною кількістю виявлених заражень є Росія, Франція, Іспанія, Великобританія. Україна на 7 місці в списку. У відповідному світовому рейтингу Україна на 22-й позиції.