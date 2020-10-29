Про це свідчать дані з сайту Worldometer.
Для порівняння, в травні в світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.
Практично половина випадків заражень, 245 787 нових хворих на COVID-19, це жителі європейських країн.
Так, в Україні за минулу добу зараження COVID-19 діагностували у 7474 осіб. При цьому, в країні за добу померла рекордна кількість людей внаслідок зараження коронавірусом – 165.
У країнах ЄС лідерами за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Великобританія, Іспанія, Польща та Україна. Наша країна на 12 місці. При цьому, в загальносвітовому рейтингу в України 17-а позиція.
Лідерами регіонального рейтингу за загальною кількістю виявлених заражень є Росія, Франція, Іспанія, Великобританія. Україна на 7 місці в списку. У відповідному світовому рейтингу Україна на 22-й позиції.
- У зв’язку з погіршенням ситуації з розповсюдженням коронавірусної хвороби влада Франції вводить посиленні карантинні обмеження, які діятимуть щонайменше до 1 грудня.