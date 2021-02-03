Covid-19 Україна

оновлено 03.02.2021 о 15:02

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Рекордні опади: у США вирує потужний сніговий шторм

У США випала рекордна кількість снігу за останні п’ять років. Потужний сніговий шторм, який вирує на північному сході країни, може зачепити понад 80 млн осіб.

Середа, 3 лютого 2021, 15:26

Фото: Reuters

Про це повідомляє видання ABC News.

Снігова хурделиця накрила штати Іллінойс, Міссурі, Колорадо, Вайомінг, Вісконсин, Айова, Канзас і Мічиган. У Нью-Йорку і Нью-Джерсі влада екстрено оголосила надзвичайний стан через негоду. Зокрема, закрили заклади освіти, скасувала автобусне та залізничне сполучення.

У Чикаго за день випало понад 25 см снігу, а наступного дня ще 33 см. Таких опадів у місті не було понад шість років.

Фото: Reuters

19 штатів США заявили про посилену підготовку до снігового шторму. За даними метеорологів, шторм рухається вгору по Східному узбережжю США.

Фото: Reuters

Зокрема, у Нью-Йорку за день випало понад 33 см снігу. Такого у місті не було п’ять років. Аеропорт LaGuardia ситуативно скасовує заплановані рейси через шторм.

Найвища кількість снігу була в центральній та північній частині штату Нью-Джерсі. Там випало понад 48 см снігу.

У Вашингтоні випало трохи більш як 6 см снігу. Наразі у місті очікується суміш із мокрим снігом та дощем. Таких опадів у Вашингтоні не було два роки.

Фото: Reuters

У Філадельфії триває морозний дощ. Інколи сніжить. Губернатор штату Пенсільванія Том Вольф видав декларацію про надзвичайну ситуацію для штату через шторм.

Фото: Reuters

Фото: AP

Синоптики побоюються, що сніговий шторм може спровокувати повені та поривчасті вітри. Людей попереджують про ожеледицю.

Теги: ожеледиця, фото, сніговий шторм, хурделиця

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