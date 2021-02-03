Рекордні опади: у США вирує потужний сніговий шторм

У США випала рекордна кількість снігу за останні п’ять років. Потужний сніговий шторм, який вирує на північному сході країни, може зачепити понад 80 млн осіб.

Про це повідомляє видання ABC News.

Снігова хурделиця накрила штати Іллінойс, Міссурі, Колорадо, Вайомінг, Вісконсин, Айова, Канзас і Мічиган. У Нью-Йорку і Нью-Джерсі влада екстрено оголосила надзвичайний стан через негоду. Зокрема, закрили заклади освіти, скасувала автобусне та залізничне сполучення.

У Чикаго за день випало понад 25 см снігу, а наступного дня ще 33 см. Таких опадів у місті не було понад шість років.

19 штатів США заявили про посилену підготовку до снігового шторму. За даними метеорологів, шторм рухається вгору по Східному узбережжю США.

Зокрема, у Нью-Йорку за день випало понад 33 см снігу. Такого у місті не було п’ять років. Аеропорт LaGuardia ситуативно скасовує заплановані рейси через шторм.

All flight activity at #LGA has been suspended due to current weather conditions. Please contact your airline carrier for details on rebooking. — LaGuardia Airport. Wear a Face Covering. (@LGAairport) February 1, 2021

Найвища кількість снігу була в центральній та північній частині штату Нью-Джерсі. Там випало понад 48 см снігу.

У Вашингтоні випало трохи більш як 6 см снігу. Наразі у місті очікується суміш із мокрим снігом та дощем. Таких опадів у Вашингтоні не було два роки.

У Філадельфії триває морозний дощ. Інколи сніжить. Губернатор штату Пенсільванія Том Вольф видав декларацію про надзвичайну ситуацію для штату через шторм.

Синоптики побоюються, що сніговий шторм може спровокувати повені та поривчасті вітри. Людей попереджують про ожеледицю.