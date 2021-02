Рекордні опади: у США вирує потужний сніговий шторм

Про це повідомляє видання ABC News.

Снігова хурделиця накрила штати Іллінойс, Міссурі, Колорадо, Вайомінг, Вісконсин, Айова, Канзас і Мічиган. У Нью-Йорку і Нью-Джерсі влада екстрено оголосила надзвичайний стан через негоду. Зокрема, закрили заклади освіти, скасувала автобусне та залізничне сполучення.

У Чикаго за день випало понад 25 см снігу, а наступного дня ще 33 см. Таких опадів у місті не було понад шість років.

19 штатів США заявили про посилену підготовку до снігового шторму. За даними метеорологів, шторм рухається вгору по Східному узбережжю США.

Зокрема, у Нью-Йорку за день випало понад 33 см снігу. Такого у місті не було п’ять років. Аеропорт LaGuardia ситуативно скасовує заплановані рейси через шторм.

All flight activity at #LGA has been suspended due to current weather conditions. Please contact your airline carrier for details on rebooking.

— LaGuardia Airport. Wear a Face Covering. (@LGAairport) February 1, 2021