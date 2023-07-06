6 липня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України становлять майже 39 млрд дол, що є рекордним показником за всю історію незалежності.

Джерело: Андрій Пишний/Facebook

Глава НБУ наголосив, що це неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни.

Україна сьогодні – це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів – надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування – історичні. Ця підтримка – не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи”, – мовиться у повідомленні.

За словами Пишного, лише у червні на рахунки уряду надійшло:

$1,6 млрд від ЄС,

$1,2 млрд від США,

$69,1 млн – від Світового банку,

$15,0 млн – від Уряду Фінляндії.

Так, за підсумком розмір надходжень від міжнародних партнерів був значно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті.

Як зазначив фахівець, такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність.