Джерело: Андрій Пишний/Facebook
Глава НБУ наголосив, що це неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни.
Україна сьогодні – це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів – надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування – історичні. Ця підтримка – не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи”, – мовиться у повідомленні.
За словами Пишного, лише у червні на рахунки уряду надійшло:
- $1,6 млрд від ЄС,
- $1,2 млрд від США,
- $69,1 млн – від Світового банку,
- $15,0 млн – від Уряду Фінляндії.
Так, за підсумком розмір надходжень від міжнародних партнерів був значно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті.
Як зазначив фахівець, такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність.
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