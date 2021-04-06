Рекордний рік для мільярдерів: Forbes назвав найбагатших людей світу

Оновлений рейтинг з’явився на сайті журналу.
П’ятірка лідерів
- Джефф Безос. Засновник Amazon четвертий рік поспіль займає перше місце у списку багатіїв. Статки бізнесмена оцінюють в 177 млрд доларів, у тогорічному рейтингу цей показник сягав 113 млрд доларів.
- Ілон Маск. Засновник Tesla та SpaceX заробив на 126,4 млрд доларів більше ніж рік тому. Його статки сьогодні оцінюють у 151 млрд доларів. Успіх Маска пов’язують із ростом акцій Tesla на 705%.
- Бернар Арно. Глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) володіє 150 млрд доларів. Цікаво, що за рік Арно вдвічі подвоїв свої статки.
- Білл Гейтс. Співзасновник Microsoft володіє 124 млрд доларів.
- Марк Цукерберг. Засновник Facebook замкнув п’ятірку найбагатших людей світу. У нього 97 млрд доларів.
Рекордний рік
Forbes констатував, що кількість мільярдерів у щорічному списку зросла до 2755. Зазначимо, що це на 660 більше, ніж рік тому. Це безпрецедентна кількість багатіїв планети.
Попри нищівний удар пандемії, аналітики зафіксували приріст багатства на 5 трильйонів доларів. Всього найбагатші люди світу володіють 13,1 трлн доларів.
Географія багатства
Кілька років поспіль США зберігають статус країни з найбільшою кількістю доларових мільярдерів. Наразі у США 724 мільярдери. За рік їхні статки зросли на 1,5 трлн доларів. Загалом вони володіють 4,4 трлн доларів.
У Китаї стрімко збільшується кількість багатіїв. Зокрема, наразі в країні живе 698 мільярдерів. З них 71 бізнесмен з Гонконгу, 1 – з Макао. Китайські багатії володіють 2,5 трлн доларів. За рік вони розбагатіли на 1,3 трлн доларів.
Трійку лідерів замкнула Індія – 140 мільярдерів. Їхні статки оцінюють у 596 млрд доларів.
Українські мільярдери
Найбагатшим українцем Forbes назвав Ріната Ахметова. Бізнесмен зайняв 327 місце. Його статки оцінили у 7,6 млрд доларів. Цікаво, що рік тому Ахметов був на 875 позиції.
Бізнесмен Віктор Пінчук піднявся з 1613 місця на 1249-те. Він володіє статками на 2,5 млрд доларів.
На 1362 позиції рейтингу Forbes опинився Костянтин Жеваго – 2,3 млрд доларів.
Водночас 1750 місце зайняв Ігор Коломойський – 1,8 млрд доларів. Цікаво, що минулого року олігарх посів 1990 сходинку.
Геннадій Боголюбов з 1,7 млрд доларів опустився з 1730 місця на 1833 місце.
Також у рейтингу багатіїв опинився Петро Порошенко. Він посів 1931 місце з 1,7 млрд доларів.
Вадим Новинський за даними Forbes володіє статками в 1,4 млрд доларів. Тому він посів 2141 місце.
- Нагадаємо, статки кума Володимира Путіна, бізнесмена та голови політради партії “ОПЗЖ” Віктора Медведчука зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського.