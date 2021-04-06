Рекордний рік для мільярдерів: Forbes назвав найбагатших людей світу

Журнал Forbes опублікував 35-й щорічний рейтинг найбагатших людей світу. Крім того, видання назвало 2020 рік рекордним для багатіїв.

Оновлений рейтинг з’явився на сайті журналу.

П’ятірка лідерів

Джефф Безос. Засновник Amazon четвертий рік поспіль займає перше місце у списку багатіїв. Статки бізнесмена оцінюють в 177 млрд доларів, у тогорічному рейтингу цей показник сягав 113 млрд доларів.



. Засновник Amazon четвертий рік поспіль займає перше місце у списку багатіїв. Статки бізнесмена оцінюють в 177 млрд доларів, у тогорічному рейтингу цей показник сягав 113 млрд доларів. Ілон Маск. Засновник Tesla та SpaceX заробив на 126,4 млрд доларів більше ніж рік тому. Його статки сьогодні оцінюють у 151 млрд доларів. Успіх Маска пов’язують із ростом акцій Tesla на 705%.



Засновник Tesla та SpaceX заробив на 126,4 млрд доларів більше ніж рік тому. Його статки сьогодні оцінюють у 151 млрд доларів. Успіх Маска пов’язують із ростом акцій Tesla на 705%. Бернар Арно. Глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) володіє 150 млрд доларів. Цікаво, що за рік Арно вдвічі подвоїв свої статки.



Глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) володіє 150 млрд доларів. Цікаво, що за рік Арно вдвічі подвоїв свої статки. Білл Гейтс. Співзасновник Microsoft володіє 124 млрд доларів.



Співзасновник Microsoft володіє 124 млрд доларів. Марк Цукерберг. Засновник Facebook замкнув п’ятірку найбагатших людей світу. У нього 97 млрд доларів.

Засновник Facebook замкнув п’ятірку найбагатших людей світу. У нього 97 млрд доларів.

Рекордний рік

Forbes констатував, що кількість мільярдерів у щорічному списку зросла до 2755. Зазначимо, що це на 660 більше, ніж рік тому. Це безпрецедентна кількість багатіїв планети.

Попри нищівний удар пандемії, аналітики зафіксували приріст багатства на 5 трильйонів доларів. Всього найбагатші люди світу володіють 13,1 трлн доларів.

Географія багатства

Кілька років поспіль США зберігають статус країни з найбільшою кількістю доларових мільярдерів. Наразі у США 724 мільярдери. За рік їхні статки зросли на 1,5 трлн доларів. Загалом вони володіють 4,4 трлн доларів.

У Китаї стрімко збільшується кількість багатіїв. Зокрема, наразі в країні живе 698 мільярдерів. З них 71 бізнесмен з Гонконгу, 1 – з Макао. Китайські багатії володіють 2,5 трлн доларів. За рік вони розбагатіли на 1,3 трлн доларів.

Трійку лідерів замкнула Індія – 140 мільярдерів. Їхні статки оцінюють у 596 млрд доларів.

Українські мільярдери

Найбагатшим українцем Forbes назвав Ріната Ахметова. Бізнесмен зайняв 327 місце. Його статки оцінили у 7,6 млрд доларів. Цікаво, що рік тому Ахметов був на 875 позиції.

Бізнесмен Віктор Пінчук піднявся з 1613 місця на 1249-те. Він володіє статками на 2,5 млрд доларів.

На 1362 позиції рейтингу Forbes опинився Костянтин Жеваго – 2,3 млрд доларів.

Водночас 1750 місце зайняв Ігор Коломойський – 1,8 млрд доларів. Цікаво, що минулого року олігарх посів 1990 сходинку.

Геннадій Боголюбов з 1,7 млрд доларів опустився з 1730 місця на 1833 місце.

Також у рейтингу багатіїв опинився Петро Порошенко. Він посів 1931 місце з 1,7 млрд доларів.

Вадим Новинський за даними Forbes володіє статками в 1,4 млрд доларів. Тому він посів 2141 місце.