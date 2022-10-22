Вчора, 21 жовтня, у віці 63 років помер від поранення з вогнепальної зброї ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк, основна версія слідства – самогубство.

Про смерть ректора повідомили на сайті Київського університету імені Бориса Грінченка.

За даними правоохоронців, чоловік помер внаслідок поранення з вогнепальної зброї. Основна версія слідства – самогубство.

У коментарі “Укрінформу” речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила, що правоохоронці розглядаються самогубство як одну з головних версій смерті Віктора Огнев’юка.

“Тіло скероване на судмедекспертизу… Наразі ми розглядаємо одну з головних версій – це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять про це”, – зазначила Ірина Прянішнікова.

За її словами, інформація про подію надійшла до поліції близької 10-ї години 21 жовтня. Смерть ректора наступила не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли.

Речниця поліції у Київській області уточнила, що помер ректор внаслідок поранення з вогнепальної зброї, додавши, що більше деталей буде відомо згодом.

“Академічна спільнота Київського університету імені Бориса Грінченка глибоко сумує з приводу тяжкої втрати – смерті ректора, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, повного кавалера ордена “За заслуги” Віктора Олександровича Огнев’юка”, – йдеться у повідомленні Київського університету імені Бориса Грінченка.

Також в університеті розповіли, що Огнев’юк Віктор Олександрович розпочав свою трудову діяльність з 1980 року, пройшов шлях від учителя історії, директора школи, завідувача районного відділу освіти, начальника Київського обласного управління освіти до заступника Міністра освіти і науки України. З 2007 року – ректор Київського університету імені Бориса Грінченка.