У Харкові поліцейські затримали ректора одного з вишів за вимагання та отримання хабара в розмірі 300 тисяч гривень.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

За інформацією правоохоронців, ректор та проректор одного з вищих навчальних закладів Харкова вимагали від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 300 тисяч гривень за надання згоди на оренду приміщень університету. Вказану суму керівництво вузу вимагало перерахувати на рахунки благодійного фонду, підконтрольного їм.

“Встановлено, що квитанцію про перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду від приватного підприємця отримав особисто ректор”, — заявили у головному слідчому управлінні Нацполіції.

Наразі ректор та проректор університету затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За інформацією місцевого видання “Мій Харків”, йдеться про ректора ХНАУ імені Докучаєва Олександра Ульянченка. На офіційному сайті університету розміщені фото ректора в його кабінеті. Приміщення на знімку схоже з тим, фотографію з якого надали в Нацполіції.