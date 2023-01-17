Про це інформує The New York Times.
Згідно з матеріалами суду, настоятель Православної церкви в Сєвєродонецьку Андрій Павленко допомагав російському командуванню вести наступальні дії в Україні, повідомляючи інформацію про місцезнаходження української армії та їхнє військове спорядження.
“На півночі їх близько 500, з мінометним взводом, п’ятьма БТРами і трьома танками”, – написав Павленко російському офіцеру в березні, у той час, як армія окупантів завдавала низку артилерійських обстрілів по Сєвєродонецьку і районах навколо нього.
“Його потрібно вбити”, – написав Павленко про священника-конкурента, відповідно до доказів, наданих під час процесу над ним в українському суді. Згідно з представленою на судовому процесі інформацією, Павленко надсилав російській армії списки людей, яких потрібно було взяти в полон після окупації міста.
У січні Павленка засудили за шпигунство.
Також минулого місяця представники влади заарештували або публічно назвали підозрюваними понад 30 священнослужителів і монахинь російської православної церкви.
Для українських служб безпеки УПЦ, одна з двох найбільших православних церков країни, становить справжню загрозу. Це інституція, яка є не лише носієм проросійських настроїв, але й наскрізь просякнута священниками, монахами та черницями, які підтримували та допомагали Росії у війні.
За останні місяці проведено ряд операцій з обшуку церков та монастирів; затверджено низку законів та указів, які обмежують діяльність російської церкви.
У вівторок 17 січня Верховний Суд України підтримав закон від 2018 року, який вимагає правдивої назви релігійних організацій, якщо вони пов’язані з державою, яка перебуває у стані війни з Україною. Цей закон спрямований на те, щоб змусити церкву називати себе російською.
Цього місяця президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту з проханням заборонити будь-яку церкву, яка підпорядковується Росії. Українська влада планує анулювати з російською церквою договір оренди двох храмів – Свято-Успенського собору та Трапезної церки у Києво-Печерському комплексі.
- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.
- Вселенський патріарх Варфоломій під час промови на відкритті міжнародної конференції в Абу-Дабі висловився щодо війни Росії в Україні та ідеології “русского міра”.