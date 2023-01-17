Протоієрей, священнослужитель УПЦ на сході України Андрій Павленко активно долучився до вбивств українських солдатів та активістів, у тому числі священника з конкуруючої православної церкви у Сєвєродонецьку.

Про це інформує The New York Times.

Згідно з матеріалами суду, настоятель Православної церкви в Сєвєродонецьку Андрій Павленко допомагав російському командуванню вести наступальні дії в Україні, повідомляючи інформацію про місцезнаходження української армії та їхнє військове спорядження.

“На півночі їх близько 500, з мінометним взводом, п’ятьма БТРами і трьома танками”, – написав Павленко російському офіцеру в березні, у той час, як армія окупантів завдавала низку артилерійських обстрілів по Сєвєродонецьку і районах навколо нього.

“Його потрібно вбити”, – написав Павленко про священника-конкурента, відповідно до доказів, наданих під час процесу над ним в українському суді. Згідно з представленою на судовому процесі інформацією, Павленко надсилав російській армії списки людей, яких потрібно було взяти в полон після окупації міста.

У січні Павленка засудили за шпигунство.

Також минулого місяця представники влади заарештували або публічно назвали підозрюваними понад 30 священнослужителів і монахинь російської православної церкви.

Для українських служб безпеки УПЦ, одна з двох найбільших православних церков країни, становить справжню загрозу. Це інституція, яка є не лише носієм проросійських настроїв, але й наскрізь просякнута священниками, монахами та черницями, які підтримували та допомагали Росії у війні.

За останні місяці проведено ряд операцій з обшуку церков та монастирів; затверджено низку законів та указів, які обмежують діяльність російської церкви.

У вівторок 17 січня Верховний Суд України підтримав закон від 2018 року, який вимагає правдивої назви релігійних організацій, якщо вони пов’язані з державою, яка перебуває у стані війни з Україною. Цей закон спрямований на те, щоб змусити церкву називати себе російською.

Цього місяця президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту з проханням заборонити будь-яку церкву, яка підпорядковується Росії. Українська влада планує анулювати з російською церквою договір оренди двох храмів – Свято-Успенського собору та Трапезної церки у Києво-Печерському комплексі.