Провідні релігійні лідери світу під час форуму у Бахрейні закликали до припинення повномасштабної російсько-української війни та наголосили на важливості мирних перемовин між Москвою та Києвом.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Серед учасників форуму був Папа Римський Франциск, який приєднався до лідерів мусульман, християн та юдеїв світу.

Під час свого виступу понтифік наголосив, що великі релігії світу повинні разом працювати заради миру, релігія не повинна використовуватись для виправдання насилля, а релігійні лідери повинні протистояти “дитячим примхам можновладців вести війну”.

Разом з Папою Франциском на території королівського палацу Сахір перебували провідні мусульманські імами, духовний лідер православних християн світу та рабини США, які вже давно ведуть міжконфесійний діалог, а також король Хамад бін Іса Аль Халіфа.

Релігійні лідери один за одним закликали припинити війну Росії в Україні та розпочати мирні перемовини.

Король Хамад, своєю чергою, закликав до узгоджених зусиль, щоб зупинити війну Росії в Україні та сприяти мирним переговорам “на благо всього людства”.

Шейх Ахмед аль-Тайєб, великий імам Аль-Азхара, приєднався до закликів Папи Франциска у Бахрейні.

У своїх підготовлених зауваженнях він закликав припинити війну Росії, щоб “зберегти життя невинних, які не причетні до цієї насильницької трагедії”.

Аль-Тайєб також закликав мусульман-сунітів і шиїтів брати участь в аналогічному процесі діалогу та спробувати вирішити будь-які розбіжності, сказавши, що Аль-Азхар готовий прийняти таку зустріч.

“Давайте разом припинимо будь-які розмови про ненависть, провокації та відлучення від церкви і відкинемо давні та сучасні конфлікти в усіх його формах і з усіма його негативними наслідками”, — сказав він.