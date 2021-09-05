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Реліз нових Adidas Yeeze Slide відбудеться вже завтра: названо вартість

Нові Yeeze Slide, створені у колаборації бренду Adidas та репера Каньє Веста надійдуть у продаж вже завтра, 6 вересня.

Неділя, 5 вересня 2021, 09:36

Про це повідомляють на сайті Adidas.

У понеділок стартує продаж трьох моделей Yeeze Slide з нетрадиційним дизайном. Реліз відбудеться на тлі прем’єри десятого студійного альбому Каньє Веста “Donda”.

Зокрема, очікується реліз Yeeze Slide у яскраво зеленому кольорі. При цьому Adidas анонсував моделі для дорослих, підлітків та дітей молодшого віку. 

Yeeze Slide для дорослих. Фото: Adidas

Yeeze Slide для підлітків. Фото: Adidas

Yeeze Slide для дітей молодшого віку. Фото: Adidas

Вартість капців відрізнятиметься. Зокрема, моделі для дорослих коштуватимуть €60 (1917 гривень), для підлітків – €45 (1438 гривень), а для дітей молодшого віку – €35 (1118 гривень).

Водночас Adidas анонсував випуск Yeeze Slide у графітовому та нейтральному сірому кольорі. Такі моделі наразі будуть представлені лише для дорослих. Їхня ціна – €60 (1917 гривень).

Yeeze Slide для дорослих. Фото: Adidas

Yeeze Slide для дорослих. Фото: Adidas

  • Раніше Каньє Вест звинуватив компанію Universal у тому, що вона випустила його новий альбом “Donda” без його згоди.
Теги: Yeeze, Каньє Вест, капці, Adidas

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