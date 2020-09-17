Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2020 рік, які стосуються дорожньої інфраструктури та перерозподілу коштів між облдержадміністраціями.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 3991 “Про внесення змін до закону України “Про державний бюджет України на 2020 рік” (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд)” підтримали 255 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, документом передбачено доповнити розділ “Прикінцеві положення” закону “Про державний бюджет України на 2020 рік” новим пунктом щодо граничної величини місцевого боргу за місцевими запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності.

Законопроєкт дозволить максимально збільшити допустимий розмір місцевих запозичень на ремонт і будівництво автодоріг до 30 % обсягу субвенції з держбюджету на ці цілі.

Документом також пропонується збільшити дохідну частину держбюджету на 750 млн грн – до 978,925 млрд грн, і на стільки ж видаткову – до 1,269 трлн грн.

Передбачається, що дохідна частина буде збільшена за рахунок неподаткових надходжень.

Проєктом закону пропонується збільшити витрати на: Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Державне агентство автомобільних доріг (на поліпшення стану автомобільних доріг), Міністерство юстиції, Державне бюро розслідувань, обласні держадміністрації.

Зазначені додаткові витрати передбачається частково забезпечити за рахунок збільшення доходів від власності та підприємницької діяльності та інших надходжень, а також зменшення бюджетних видатків Міністерства соцполітики і Міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.

Так, передбачено на 2,16 млрд грн скоротити витрати на Міністерство соцполітики на фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Також будуть скорочені витрати Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів на фінансування програми з управління у сфері захисту навколишнього середовища і природних ресурсів (на 9,8 млн грн).