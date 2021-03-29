У Києві на вул. Милославській, вул. Борщагівській, просп. Бандери, Індустріальному шляхопроводі та Пейзажній алеї тривають активні роботи з реконструкції та капітального ремонту.

Про це повідомляє КК “Київавтодор”.

Тривають і поточні ремонти. Так, упродовж березня дорожні служби відремонтували більше 22 тис. кв. м асфальтобетонного покриття.

Наймасштабніші поточні ремонти виконали на вул. Богатирській, б-рі Кольцова, вул. Солом’янській, вул. Закревського, вул. Якубовського, вул. Професора Підвисоцького, вул. Булаховського, вул. Міській, вул. Стеценка, Харківському шосе.

Також тривають роботи з ремонту покриття із бруківки. Наразі таки роботи вже проводяться на вул. Прорізній. У планах – також відновлення бруківки на вул. Грушевського та Володимирському узвозі.

Фото: “Київавтодор”

Крім того, дорожники розпочали і поточні середні ремонти. Зокрема, такі роботи тривають на пішохідному мосту на Столичному шосе поблизу автоцентрів, мосту пішохідному на вул. Брожка і на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги з просп. Леся Курбаса.

У рамках ремонту дорожники оновлять конструкції прогонових будов, виконають антикорозійній захист. На шляхопроводі на Кільцевій дорозі – відремонтують деформаційні шви.

Загалом, цього року заплановано виконати середні ремонти на близько 50 об’єктах. А саме: вул. Дорогожицька, вул. Тургенівська, вул. Автозаводська, вул. Градинська, просп. Маяковського, вул. Ялтинська, б-р Чоколівський, просп. Академіка Корольова, вул. Ружинська, вул. Чистяківська, вул. Осиповського, вул. Турівська та інші.