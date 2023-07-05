Ремонт одного з блоків АЕС завершили на 4 дні раніше — міністр енергетики

Джерело: Міністерство енергетики України.
За словами очільника відомства Германа Галущенко, завдяки виведенню в експлуатацію одного з блоків АЕС буде стабільне живлення в оселях споживачів.
“Завдяки професійній і злагодженій роботі наших атомників вдалося відремонтувати та запустити блок раніше, ніж планувалося. Це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу. Для кожного українця це означатиме стабільність енергопостачання”, — прокоментував чиновник.
На сьогодні в Україні відбувається масштабна ремонтна кампанія для посилення стабільності енергосистеми, яка зазнала суттєвих пошкоджень через обстріли РФ. В ООН звітували, що здатність до виробництва електроенергії в Україні скоротилося на 61% протягом року.
Було знищено 6 енергоблоків із 75, ще 16 зазнали пошкоджень. Один перебуває під тимчасовим контролем РФ, а 22 не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.
- Станом на 30 червня електроенергії, яку виробляли українські електростанції, було повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.
- Україна та Велика Британія уклали меморандум про енергетичне партнерство. Країни домовилися створити Фонд відновлення енергетики обсягом 62 млн фунтів.
- Внаслідок масованих російських атак зазнали пошкоджень 43% магістральних мереж – підстанцій та ліній електропередачі, що транспортують великі обсяги електрики від електростанцій до мереж обленерго. При цьому 70% із пошкоджених підстанцій були атаковані щонайменше двічі.