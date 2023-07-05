Ремонт одного з блоків АЕС завершили на 4 дні раніше — міністр енергетики

Джерело: Міністерство енергетики України.

За словами очільника відомства Германа Галущенко, завдяки виведенню в експлуатацію одного з блоків АЕС буде стабільне живлення в оселях споживачів.

“Завдяки професійній і злагодженій роботі наших атомників вдалося відремонтувати та запустити блок раніше, ніж планувалося. Це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу. Для кожного українця це означатиме стабільність енергопостачання”, — прокоментував чиновник.

На сьогодні в Україні відбувається масштабна ремонтна кампанія для посилення стабільності енергосистеми, яка зазнала суттєвих пошкоджень через обстріли РФ. В ООН звітували, що здатність до виробництва електроенергії в Україні скоротилося на 61% протягом року.

Було знищено 6 енергоблоків із 75, ще 16 зазнали пошкоджень. Один перебуває під тимчасовим контролем РФ, а 22 не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.