Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Згідно з оприлюдненим у неділю повідомленням, потрапити на Набережно-Рибальську з просп. С.Бандери можна за наступною схемою: вул.Бандери – ул.Плав’юка – вул. Набережно-Рибальська; вул.Бандери – з’їзд на просп. Героїв Сталінграда в сторону Оболоні – виїзд на вул.Бандери в сторону ст.м. “Почайна” – з’їзд на вул.Набережно-Рибальську.

Схема тимчасового заїзду на Північний міст з проспекту Героїв Сталінграда: вул.Героїв Сталінграда – ул.Плав’юка – вул.Бандери – Північний міст.

Борщагівський шляхопровід перекритий в напрямку Кільцевої дороги. Зате проїзд в сторону центру відкритий усім 3-м смугами.

“Схема для жителів, працівників та осіб, які обслуговують будинки 42 – 48 на проспекті Л.Гузара. Рух парною стороною проспекту Л.Гузара від бульвару В.Гавела в сторону Борщагівського шляхопроводу тимчасово організовано в два напрямки. Таким чином, всі, хто живе, працює або обслуговує цей квартал, зможуть під’їхати до будинків”, – йдеться в повідомленні.