Автовиробники Renault SA, Nissan Motor Co і Mitsubishi Motors Corp планують потроїти свої інвестиції для спільного розроблення електромобілів (EV). В Альянсі мають намір інвестувати $23 млрд у спільний проєкт.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зауважується, що автовиробники стикаються з тиском нових конкурентів та очікуваним спалахом попиту на електромобілі, тож французько-японський альянс прагне поглибити співпрацю.

Очікується, що троє автовиробників 27 січня оголосять про план інвестування у $23 млрд протягом наступних 5 років у розвиток електромобілів. До 2025 року компанії мають намір зробити компактні електромобілі такими ж доступними, як традиційні моделі.

До 2030 року альянс випустить понад 30 нових електромобілів з батареєю на основі пʼятої платформи для електромобілів, розробленої Renault.

Альянс планує спільно інвестувати у потужності для виробництва у Великій Британії, Франції, Китаї та Японії. Окрім цього, спільно використовуватиме розроблену Nissan технологію твердотільних літій-іонних акумуляторів.

В агентстві зазначають, що компанії очікують вдвоє скоротити витрати на виробництво.

Довідка. У листопаді 2019 року Європейський парламент оголосив про глобальну “кліматичну та екологічну надзвичайну ситуацію” і закликав країни ЄС до 2050 року остаточно позбутися від викидів парникових газів.

У квітні 2021 року країни-члени ЄС погодили новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планується скоротити викиди парникових газів в атмосферу принаймні на 55%.

15 липня Єврокомісія оприлюднила план боротьби зі зміною клімату. Відповідно до плану продаж бензинових і дизельних автомобілів в ЄС стане неможливим до 2035 року.

Автовиробники планують до кінця десятиріччя відмовитися від двигунів, котрі працюють на традиційному пальному.