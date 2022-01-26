Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Зауважується, що автовиробники стикаються з тиском нових конкурентів та очікуваним спалахом попиту на електромобілі, тож французько-японський альянс прагне поглибити співпрацю.
Очікується, що троє автовиробників 27 січня оголосять про план інвестування у $23 млрд протягом наступних 5 років у розвиток електромобілів. До 2025 року компанії мають намір зробити компактні електромобілі такими ж доступними, як традиційні моделі.
До 2030 року альянс випустить понад 30 нових електромобілів з батареєю на основі пʼятої платформи для електромобілів, розробленої Renault.
Альянс планує спільно інвестувати у потужності для виробництва у Великій Британії, Франції, Китаї та Японії. Окрім цього, спільно використовуватиме розроблену Nissan технологію твердотільних літій-іонних акумуляторів.
В агентстві зазначають, що компанії очікують вдвоє скоротити витрати на виробництво.
Довідка. У листопаді 2019 року Європейський парламент оголосив про глобальну “кліматичну та екологічну надзвичайну ситуацію” і закликав країни ЄС до 2050 року остаточно позбутися від викидів парникових газів.
У квітні 2021 року країни-члени ЄС погодили новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планується скоротити викиди парникових газів в атмосферу принаймні на 55%.
15 липня Єврокомісія оприлюднила план боротьби зі зміною клімату. Відповідно до плану продаж бензинових і дизельних автомобілів в ЄС стане неможливим до 2035 року.
Автовиробники планують до кінця десятиріччя відмовитися від двигунів, котрі працюють на традиційному пальному.
- Нагадаємо, країни-члени Європейського союзу погодили новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планується скоротити викиди парникових газів в атмосферу принаймні на 55%.
- У жовтні, згідно зі звітом програми ООН про довкілля, майже 200 країн зобов’язалися скоротити викиди парникових газів. Але, як і раніше, існує величезний розрив між тим, що було обіцяно, і тим, що, на думку вчених, необхідно зробити.
- Японський виробник автомобілів Toyota анонсував виділення $70 млрд на електрифікацію своїх авто до 2030 року.
- Окрім цього, китайський автовиробник Geely Holding та французька компанія Renault мають намір оголосити про початок спільного виробництва гібридних автомобілів у Південній Кореї.
- У липні 2021 року німецький автомобілебудівний концерн Daimler, виробник автомобілів класу люкс Mercedes-Benz, оголосив про плани перейти на випуск електромобілів Mercedes до 2030 року.
- Автомобілебудівна компанія Ford оголосила про великі інвестиції в виробництво електромобілів в США, пообіцявши побудувати свій найбільший в історії завод в Теннессі та два акумуляторних парки в Кентуккі.
- Німецький автовиробник Volkswagen планує до 2030 року зменшити викиди вуглекислого газу від свого автопарку в Європі на 40%. В якості додаткової альтернативи компанія анонсувала початок використання нового біодизельного пального у своїх дизельних двигунах останнього покоління.