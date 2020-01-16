Верховна Рада України ухвалила в цілому суперечливий законопроєкт, який передбачає внесення масштабних змін до Податкового кодексу щодо адміністрування податків.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 1210 проголосували 283 нардепа: 218 – від “Слуги народу”, 13 – від “Батьківщини”, 7 – від групи “За майбутнє”, 16 – від “Голосу”, 16 – від групи “Довіра”, 13 позафракційних.

“Законопроєкт спрямований на розвиток і збереження капіталів в Україні. Впроваджується нова модель фінансової відповідальності: вина платника стає обов’язковим елементом фінансового правопорушення… Встановлюється механізм відповідальності держави за незаконні податкові правопорушення. Виключено підставу для проведення позапланової перевірки в рамках кримінального провадження”, – розповів, представляючи документ, глава комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, законопроєкт передбачає збереження діючої податкової бази для ренти на видобуток залізної руди, при цьому на 50 % збільшується ставка.

“Підвищується оподаткування залізної руди на 50 % (з 8 до 11-12 %, – ред.). Я маю на увазі ставку. Базу ми залишили такою, як була”, – пояснив Гетманцев.

Крім того, законопроєктом підвищуються ставки акцизного податку на тютюн.

Виділено новий товарний код для рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

Як раніше відзначали представники тютюнової галузі, ухвалення законопроєкту № 1210 передбачає зростання ставки акцизного податку на сигарети в 2,5 рази, що може привести до зростання цін в 2,5 – 3 рази (до 80-100 грн).

Під час підготовки законопроєкту до другого читання з нього були виключені положення, які стосувалися ренти на видобуток природного газу.

Під час розгляду документа в залі ВР була підтримана поправка про підвищення річних лімітів обороту для фізосіб-підприємців (ФОП) 1 – 3 груп до 1 млн грн, 5 млн грн і 7 млн грн відповідно.

Законопроєкт № 1210 розроблено з метою впровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі, а також для імплементації норм, передбачених Планом дій BEPS (Планом протидії практикам розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування). Документ також повинен допомогти реформувати інститут фінансової відповідальності і вдосконалити процедуру адміністрування податків і зборів.

Впровадження кроків Плану дій BEPS є передумовою для лібералізації валютного регулювання, що відповідає зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Варто зазначити, що законопроєкт неодноразово піддавався критиці. Як наголошував співзасновник аналітичного центру “Український інститут майбутнього” Анатолій Амелін, цей законопроєкт може коштувати Україні 1 % зростання ВВП.

А народний депутат від “Європейської Солідарності”, член фінансового комітету ВР Ніна Южаніна написала в Facebook, що це “найбільш невдалий і зафіскалізований закон за останні вісім років, який тільки можна собі уявити”.

“Під час роботи над законопроєктом у профільному комітеті було враховано досить велику кількість поправок, але глобальні поправки, які б унеможливили удар по бізнесу і є ключовими, були відхилені. Невиправдано розширюються повноваження Державної податкової служби, яка виявилася некерованою, не має стратегії, проте певні норми представники департаментів ДПС дістають з-під поли, буквально підсовують народним депутатам, і в результаті ці норми включаються в тіло закону”, – зазначила нардеп.