Про це повідомляє американське видання Rolling Stones.

8 травня 6ix9ine опублікував перший кліп після виходу з в’язниці, на пісню “Gooba”. Відео набрало 43 мільйони переглядів за першу добу і поставило новий YouTube-рекорд.

Репер був засуджений на 2 роки в грудні 2019 року. Зараз музиканта перевели під домашній арешт через астму та епідемії коронавірусу Covid-19. В ході слідства 6ix9ine пішов на угоду зі слідством. Він визнав себе винним в серії розбоїв і дав свідчення проти колишніх соратників по банді.

“Він щур, він щур, він пацюк. І цей щур на зразок мене повертається додому і все одно отримує більше переглядів, ніж ти? Я був би зол теж”, – зазначив 6ix9ine під час свого ефіру.

Ернандес залишиться під домашнім арештом до кінця терміну, до 31 липня.