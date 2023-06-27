Джерело: Hypebeast
Своєю першою поетичною книгою Дрейк та Кензі Самір поділилися в Instagram.
Дрейк підписав свій пост такими словами: “Я не знаю, чи хотів я коли-небудь, щоб люди купували або підтримували щось більше в моєму житті… наша перша книга доступна tmrw на @drakerelated та в інших вибраних роздрібних продавцях”.
Спочатку Дрейк обговорював випуск поетичної книги ще у 2022 році під час епізоду свого радіошоу SiriusXM, Table for One.
Поетична збірка доступна на DrakeRelated з 24 червня, а невдовзі з’явиться в деяких роздрібних магазинах.
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