Політика завжди потребує грамотного піару. А піар з допомогою політики без участі в ній — це саме той метод, який вирішив використати репер Fedez.

У своєму блозі він рекламує свій альбом, який вийде 26 листопада, копіюючи італійських політиків. Зокрема, вчора репер опублікував відео, в якому він в офіційному костюмі за столом (у стилі звернення політиків у 90-х роках) розповідає:

“Італія – це країна, яку я люблю. Тут у мене своє коріння. Мої надії, мої горизонти, тут я навчився роботі шахрая від батька і від життя. Я вирішив вийти на поле й обдурити державні справи, тому що я не хочу жити в цивілізованій країні, керованої зрілими силами та людьми, тісно пов’язаними з минулим профспілкових досягнень і прав для всіх”, – заявив репер.

У цьому відео багато хто впізнав пародію на виступи Берлусконі та його слогани.

“Рух називається Негуманний [так називається і новий альбом репера – прим.ред.], – продовжує міланський блогер, – і разом можна створити великий кошмар: Італію, яка все більш несправедлива, байдужа до тих, хто потребує. І це наприкінці року виступи Європейської Спільноти відіграють роль куща”.

Саркастичний підпис під його відео перекладається як “Я вибираю це поле, тому що італійська політика – це серйозна справа. Голосуйте негуманно (Vota Disumano).

Fedez уже кілька тижнів тримав інтригу: він купив домен Fedezelezioni2023 із натяком на майбутні вибори – після чого журналісти країни вибухнули домислами про те, що репер планує розпочати політичну кар’єру. Але це виявилося величезним тролінгом.

Таким чином співак ловить трьох птахів одним махом: він запускає свій альбом, озвучує свій антиберлусконізм і висловлює свою зневагу до влади.

Fedez також оголосив: “Я підготував серію передвиборчих плакатів. Вони є одними з найбільш гротескних, із несмаком, убогими та нелюдськими, які ви коли-небудь бачили в цій країні, але не настільки далекі від [політичної] дійсності “.

Перший плакат зображує самого репера, на його руках – мала дитина в одязі кольорів італійського прапора. Дитина та сорочка репера – у коричневій рідкій субстанції.

Підпис перекладається як “Cambiamo l’Italia” – “Давайте змінимо Італію”. Схожий слоган має “Vinciamo e cambiamo l’Italia!” – “Давайте переможемо та змінимо Італію!” належить правоцентристському італійському політику та ексочільнику МВС Італії Маттео Сальвіні.

Маттео Сальвіні у 2019 році був фігурантом скандалу: його партію звинувачували у фінансуванні Кремлем. Він також звинувачував українські угрупування у мовбито замаху на його життя.

Сільвіо Берлусконі — італійський політик, колишній прем’єр-міністр Італії, один з найзаможніших медіамагнатів країни. Навіть після того, як він перестав бути прем’єр-міністром у 2011 році, він продовжив підтримувати контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. У вересні 2015 року Берлусконі відвідав незаконно анексований Крим, де пробув кілька днів і мав приватну зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. У відповідь на це Україна заборонила йому в’їзд на три роки.

У 2014 році Берлусконі критикував США, НАТО та ЄС за “смішні та безвідповідальні санкції” стосовно РФ, введені у зв’язку з агресією на Донбасі та у Криму. Він заявляв, що РФ “не може не захищати українських громадян російського походження, яких вона вважає братами”.