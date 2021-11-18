Блогер і репер Федеріко Леонардо Лючія, більш відомий як Fedez, продовжує тролінг італійських політиків і медійних персон задля піару свого альбому Disumano.

Про це повідомляють #Букви.

16 листопада Букви розповідали про те, як репер своєму блозі він рекламує альбом, який вийде 26 листопада, копіюючи італійських політиків. Тоді Fedez з гострим сарказмом висміяв експрем’єра Італії, друга Путіна Сільвіо Берлусконі та ексочільника МВС Італії Маттео Сальвіні.

17 листопада Fedez опублікував постер, на якому він в образі інквізитора спалює жінку на вогнищі. Але цього разу критика стосується не політика.

Підпис під постером говорить: “Рівні можливості, але з повагою до традиційних цінностей 🇮🇹”. На постері слова “Ми проти абортів у всіх його проявах”. Цитата, звісно, ​​не від репера. Власне, це слова, сказані журналістом Альфонсо Синьоріні під час прямої трансляції останнього епізоду австралійської передачі Big Brother Vip. Цей вислів від журналіста, який представляв Італію, викликав справжній скандал у країні.

Лишила під цим тролінгом коментар і дружина репера К’яра Ферраньї: вона написала “Але хто б таке говорив у 2021 році?”. Звісно, ця репліка була компліментарною щодо допису її чоловіка – вони обоє по-своєму непрямо заявили про відсталість позиції журналіста Синьоріні.

18 листопада вийшов новий постер: на ньому стоїть повністю оголений репер – єдиним клаптиком тканини є стрічка кольорів стяга Італії, яка йде від його плечей до паху.

“Немає чого приховувати”, – такі слова видніються над репером. Схожі речі нещодавно заявив італійський політик Доменіко Лукано: “Мені нема чого приховувати”. У вересні його було засуджено до 13 років позбавлення волі – політика звинувачували в тому, що він використав міграційну кризу в Італії для освоєння державних коштів, сприяв фіктивним шлюбам, щоб залучити більше біженців, а також без конкурсу розподіляв муніципальні тендерні контракти.

Репер пішов у своєму тролінгу далі – він не захотів обмежуватися аудиторією соцмереж. Сьогодні Fedez опублікував фото з вулиць Італії – там висять його постери.

Репер анонсував продовження своєї кампанії. У неї є як маса прихильників, так і критиків, але ця політична сатира не лишає італійців байдужими.