Про це повідомляють #Букви.
16 листопада Букви розповідали про те, як репер своєму блозі він рекламує альбом, який вийде 26 листопада, копіюючи італійських політиків. Тоді Fedez з гострим сарказмом висміяв експрем’єра Італії, друга Путіна Сільвіо Берлусконі та ексочільника МВС Італії Маттео Сальвіні.
17 листопада Fedez опублікував постер, на якому він в образі інквізитора спалює жінку на вогнищі. Але цього разу критика стосується не політика.
Підпис під постером говорить: “Рівні можливості, але з повагою до традиційних цінностей 🇮🇹”. На постері слова “Ми проти абортів у всіх його проявах”. Цитата, звісно, не від репера. Власне, це слова, сказані журналістом Альфонсо Синьоріні під час прямої трансляції останнього епізоду австралійської передачі Big Brother Vip. Цей вислів від журналіста, який представляв Італію, викликав справжній скандал у країні.
Лишила під цим тролінгом коментар і дружина репера К’яра Ферраньї: вона написала “Але хто б таке говорив у 2021 році?”. Звісно, ця репліка була компліментарною щодо допису її чоловіка – вони обоє по-своєму непрямо заявили про відсталість позиції журналіста Синьоріні.
18 листопада вийшов новий постер: на ньому стоїть повністю оголений репер – єдиним клаптиком тканини є стрічка кольорів стяга Італії, яка йде від його плечей до паху.
“Немає чого приховувати”, – такі слова видніються над репером. Схожі речі нещодавно заявив італійський політик Доменіко Лукано: “Мені нема чого приховувати”. У вересні його було засуджено до 13 років позбавлення волі – політика звинувачували в тому, що він використав міграційну кризу в Італії для освоєння державних коштів, сприяв фіктивним шлюбам, щоб залучити більше біженців, а також без конкурсу розподіляв муніципальні тендерні контракти.
Репер пішов у своєму тролінгу далі – він не захотів обмежуватися аудиторією соцмереж. Сьогодні Fedez опублікував фото з вулиць Італії – там висять його постери.
Репер анонсував продовження своєї кампанії. У неї є як маса прихильників, так і критиків, але ця політична сатира не лишає італійців байдужими.
- Нагадаємо, друг Путіна Берлусконі привітав К’яру Феррані та репера Fedez з отриманням відзнаки