Про це повідомляє американський таблоїд The Hollywood reporter.
Ice Cube покинув майбутню комедію Sony “Ох, чорт забирай, ні!” (“Oh Hell No!”), в якій він знявся б разом із Джеком Блеком. Причиною такого кроку стала відмова від обов’язкової умови Sony – щеплення проти COVID-19.
Гонорар Ice Cube за участь у цьому проєкті складав 9 мільйонів доларів. Роботу над фільмом розпочали у червні, початок знімання в Гаваях планувався на зиму 2021-2022 років.
Хоч сам актор не заперечує існування епідемії коронавірусу, закликав носити маски та сам їх носив, питання вакцинації стало принциповим.
Щеплення проти COVID-19 серед акторів та знімальних груп у Голлівуді стали проблемою для багатьох проєктів. Офіційна угода між Гільдією кіноакторів США та студіями, оприлюднена в липні, передбачає, що продюсери матимуть можливість “впроваджувати політику обов’язкової вакцинації для акторів та знімальної групи в зоні А”, де акторський склад і знімальна група працюють у безпосередній близькості.
Прем’єра кінострічки “Ох, чорт забирай, ні!” запланована на 2022 рік. Зараз активно шукають заміну Ice Cube на роль, від якої він відмовився.
Довідка: Ice Cube (справжнє ім’я О’Ші Джексон) – американський репер, актор, сценарист, режисер та композитор. Один із першопроходців ґанґста-репу. Колишній учасник N.W.A.
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