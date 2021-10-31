Актор і репер Ice Cube відмовився від участі у кінострічці "Ох, чорт забирай, ні!" через умову обов'язкового щеплення проти коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє американський таблоїд The Hollywood reporter.

Ice Cube покинув майбутню комедію Sony “Ох, чорт забирай, ні!” (“Oh Hell No!”), в якій він знявся б разом із Джеком Блеком. Причиною такого кроку стала відмова від обов’язкової умови Sony – щеплення проти COVID-19.

Гонорар Ice Cube за участь у цьому проєкті складав 9 мільйонів доларів. Роботу над фільмом розпочали у червні, початок знімання в Гаваях планувався на зиму 2021-2022 років.

Хоч сам актор не заперечує існування епідемії коронавірусу, закликав носити маски та сам їх носив, питання вакцинації стало принциповим.

Щеплення проти COVID-19 серед акторів та знімальних груп у Голлівуді стали проблемою для багатьох проєктів. Офіційна угода між Гільдією кіноакторів США та студіями, оприлюднена в липні, передбачає, що продюсери матимуть можливість “впроваджувати політику обов’язкової вакцинації для акторів та знімальної групи в зоні А”, де акторський склад і знімальна група працюють у безпосередній близькості.

Прем’єра кінострічки “Ох, чорт забирай, ні!” запланована на 2022 рік. Зараз активно шукають заміну Ice Cube на роль, від якої він відмовився.

Довідка: Ice Cube (справжнє ім’я О’Ші Джексон) – американський репер, актор, сценарист, режисер та композитор. Один із першопроходців ґанґста-репу. Колишній учасник N.W.A.