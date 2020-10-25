Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, минулого року репер став партнером і головним стратегом каліфорнійської компанії Caliva, яка займається виробництвом продуктів на основі канабісу. Jay-Z займався “креативним напрямом” у компанії.

Бренд Monogram створений у партнерстві з цією компанією, повідомляє видання Forbes.

Monogram знаменує собою перший вихід репера на ринок канабісу з власним брендом.

У бренда є свій веб-сайт і сторінки в соцмережах. На сайті розміщені знімки канабісу, але поки немає деталей про конкретні сорти або пропоновану продукцію.

Потенційним клієнтам пропонується бути “першими в черзі” (зареєструватися на сайті).

“Monogram знаменує собою нову главу, яка визначається гідністю, турботою і постійністю. Це колективні зусилля, щоб дати вам краще, і скромне прагнення дізнатися, що насправді означає краще”, – сказано на сайті.

Як повідомляє Forbes, бренд також представить власну “платформу електронної комерції, призначену виключно для його лінійки продуктів”.

Продукція Monogram буде поки доступна в штаті Каліфорнія і поширюватиметься через канали Caliva, а також через платформу електронної комерції Monogram.

У Caliva є три аптечні магазини в штаті Каліфорнія: два в Сан-Хосе, і один у Лос-Анджелесі.

Для просування свого бренду Jay-Z цього тижня представив новий плейліст в інтернет-сервісі Tidal під назвою “Monogram: Sounds From The Grow Room”.

Як інформує CNN, наразі більше половини штатів США легалізували медичну марихуану, а в деяких з них дозволено її використання в рекреаційних цілях.

Варто відзначити, що раніше й інші знаменитості запускали свої бренди канабісу: наприклад, репер Snoop Dogg, репер Дрейк, актриса Вупі Голдберг, яка запустила лінійку знеболюючих медичних препаратів на основі марихуани.

ДОВІДКА. Шон Корі Картер, більш відомий під сценічним псевдонімом Jay-Z – американський репер, автор пісень, музичний продюсер, виконавчий продюсер і підприємець.

Він був визнаний музичними виданнями Billboard і Rolling Stone як один із “100 найкращих артистів усіх часів”. У 2017 році Jay-Z став першим репером, який був удостоєний честі в “Залі слави авторів пісень”, а в 2018 році отримав пам’ятну відзнаку “Salute to Industry Icons” на 60-й церемонії “Греммі”. Всього він виграв 22 премії “Греммі”.

Jay-Z одружений із відомою американською поп-співачкою Бейонсе. Пара виховує трьох дітей.