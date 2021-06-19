Репорт Білого дому для видання Wall Street Journal Майкл Бендер написав книгу про президентство 45-го американського лідера Дональда Трампа "Чесно кажучи, ми дійсно виграли ці вибори: внутрішня історія про те, як програв Трамп" (Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost).

Уривки з книги опублікувало видання Politico.

Журналіст поділився записами розмов з різними чиновниками, охоронцями, адміністративним персоналом Білого дому. Він розказав про Дональда Трампа не як про політика з екрана телевізора, а як про особистість з певними усталеними “цінностями”.

Головна “проблема” Трампа, на яку звернув увагу автор – расизм, який простежується в діях політика та не зникає, попри статус і солідний вік.

Книга вийде 10 серпня.

Журналіст описав події 2020 року.

Реакція на смерть Джорджа Флойда

Зять Трампа, Джаред Кушнер, вмовив Трампа найняти Бреда Парскейла для ведення передвиборчої кампанії. Це було зроблено всього за кілька місяців до виборів, коли стратегія президента-республіканця виявилися програшною. Саме в той час Трамп не підтримав прихильників руху “Життя чорних важливі” та зіткнувся з негативною реакцією громадськості.

В той час як американці тисячами виходили на акції протесту, вимагаючи припинити свавілля поліціянтів, Трамп сказав своїм радникам, що потрібно було бути більш агресивним та одразу відреагувати на мітинги, аби їх більше не було.

“Я зробив все для цих чорних… І всі вони, чорт забирай, ненавидять мене, і ніхто з них не збирається голосувати за мене”, – сказав Трамп.

Расизм всередині Білого дому

Трамп часто казав своїм радникам, що їм потрібно боротися із расизмом та робити щось на догоду темношкірим американцям, аби отримати їх голоси на президентських виборах. При цьому, існувало негласне правило – на роботу в Білий дім темношкірих не наймали. З 2017 року в оточенні Трампа не було жодного темношкірого американця.

У 2018 році Трампа попросила назвати ім’я хоча б одного темношкірого радника чи високопоставленого чиновника в президентській адміністрації. Тоді Трамп назвав ім’я Джа’Рона Сміта, який тоді мав незначну посаду. Коли Сміт почув про це – сказав, що йому мають підвищити зарплатню до 50 тисяч доларів на рік, інакше він розповість про блеф президента.

У 2020 році Сміт запропонував Трампу зробити 19 червня (День скасування рабства) федеральним святом. Однак тоді в Трампа було заплановано політичний мітинг і він не захотів ділити “два свята” в один день.

Смерть Флойда нікого не цікавила

Марк Медоуз, голова адміністрації Білого дому, відкрито казав про те, що нікого не цікавить та не хвилює смерть Джорджа Флойда. В цей час весь світ переглядав відео, на якому поліціянт Дерек Шовін притиснув коліном шию Флойда до землі та продовжував тиснути.

Трамп також бачив це відео. Це було на борту Air Force One. Разом з Трампом, відео переглядали Джаред Кушнер, директор з соціальних мереж, заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно, радник з національної безпеки Роберт О’Брайєн та його команда ЗМІ.

В Трампа було перелякане обличчя, коли він дивився відео. Через кілька секунд він відвернув обличчя та повернув телефон помічникам, не додивившись до кінця. “Чорт, це так жахливо!”, – крикнув він.

Після цього Трамп вирішив поговорити з цього приводу із генпрокурором США Вільямом Барром. Наступного дня зустріч відбулася в Овальному кабінеті. В той момент Трамп ще був під враженням від побаченого. Результат зустрічі – твіт Трампа. І все.

“Я знаю цих довбаних поліціянтів… Вони можуть робити все, що їм заманеться… Вони можуть бути неконтрольованими”, – сказав Трамп, згадуючи моменти з юнацького віку у Квінсі.

Тоді в оточенні Трампа вирішили, що президент налаштований критично і співчуває родині Флойда. Після цього, була закрита зустріч Трампа із родичами Флойда. На думку його радників, якби президент зробив цей крок публічно – ефект був би кращий. Але Трамп вважав, що проявити співчуття – те ж саме, що вказати на власну слабкість.

Однак наступна ніч все змінила. Трампу показали відео, на якому демонстранти підпалили поліційну дільницю в Міннеаполісі. Тієї ж ночі тисячі людей вийшли на аналогічні протести в Нью-Йорку, Денвері, Теннессі, Огайо, Мемфісі й так далі.

“Ці головорізи ганьблять пам’ять Джорджа Флойда. Коли починається свавілля – почнеться стрілянина!”, – відреагував Трамп в соцмережах.

Через чотири дні після смерті Флойда Трамп поговорив телефоном з його родичами й сказав одному з радників, що збирається на похорон темношкірого. Однак, йому порадили туди не йти. На їх думку, якби Трамп прийшов на церемонію прощання з Флойдом – це було б проявом неповаги з його боку до родичів загиблого.

Боротьба з пандемією = допомога темношкірим?

В травні 2020 року Трамп підписав перші розпорядження стосовно стримування пандемії коронавірусу, спрямовані на поліпшення економічного рівня країни. Водночас адміністрація Трампа отримала сигнал про те, що темношкіре населення сприйняло економічні стимули президента, як його особисту допомогу. Трамп підписав закон про зниження податків (інвестиції в бідні райони, як зони можливостей), а також – про фінансування коледжів та університетів, в яких навчалися, переважно, темношкірі студенти.

600 темношкірих лідерів приєднались до ініціатив Трампа стосовно систематизації ради щодо відновлення “зони можливостей” (розвиток бідних районів).

Передвиборча активність

Попри антирасистські протести та пандемію коронавірусу, Трамп дбав про передвиборчу кампанію. Голова передвиборчого штабу запропонував 11 потенційних місць для проведення мітингів в шести різних штатах: Аризона, Мічиган, Оклахома, Пенсильванія, Флорида, Вісконсин. Всі мітинги відбувалися б на відкритому повітрі.

У Флориді від мітингів Трамп відмовився. Він хотів, аби було багато народу, а йому запропонували мітинг типу, коли всі сидять в автомобілях та слухають політика. Мітинги в Аризоні також не схвалили – там було занадто спекотно для проведення на вулиці, а в приміщеннях збиратися не можна було. В Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані історична більшість була в демократів, тому Трамп відмовився туди їхати.

Залишився штат Оклахома. Радники казали Трампу, що мітинг варто провести в Талсі, де свого часу відбулася різня темношкірого населення. В місті було найменше карантинних обмежень на той час. Мітинг запланували провести в Bank of America Center (19 тисяч місць). Голова штабу пропонував провести мітинг 19 червня, в День скасування рабства. Спочатку, ідея всім сподобалась. Однак, за кілька днів до мітингу, Трампу повідомили, що в цей же день в Талсі буде ще один мітинг – антирасистський. Після такого повідомлення представники Національного комітету Республіканської партії відразу відмовились проводити мітинг.

Пізніше з’ясувалося, що Трамп не знав про історичні події в Талсі й просив радників розказати йому про ті події.

Трамп нічого не знав про расистську різню в Талсі

Трамп дав інтерв’ю журналісту Майклу Бендеру, автору книги, 17 червня. Тоді він сказав, що в США ніхто не знає про події в Талсі.

“Ніхто про це навіть не чув”, – сказав Трамп.

Він був вкрай здивований, коли дізнався, що його пресслужба щорічно, протягом трьох років президентства, публікувала заяви стосовно Дня скасування рабства, згадуючи про події в Талсі.

“Та невже? Ми робили заяви? Білий дім Трампа робив заяви?”, – дивувався президент.

Тоді Трамп все ж поїхав в Талс. Але арена на 19 тисяч місць було заповнена менше, ніж на половину. Президенту США тоді ніхто не наважився сказати про це, поки він не вийшов на сцену.

“Ми починаємо, повторював Трамп. Але правда в тому, що його “початок” тоді, насправді був початком кінця” – резюмував актор книги.