Про це повідомляє телеканал Fox News.

Так, у своєму сюжеті журналіст розповідав про те, як аптеки використовують дрони для доставлення ліків своїм клієнтам.

Через епідемію коронавірусу Рів працював з дому, сам виставляв камеру, і швидше за все, вирішив не надягати штани, бо все одно ніхто не побачить.

Але як виявилося — побачили.

Згодом Рів прокоментував свій зовнішній вигляд, заявивши, що на ньому були шорти, бо відразу після ефіру він планував влаштувати тренування.

“Я намагався надати собі ділового зовнішнього вигляду для GMA, а після готувався до тренування. Кут камери, друзі, сім’я і кілька сотень незнайомців у соціальних мережах змусили мене переосмислити ранкову рутину. Будь-які поради від людей, які носять пояс, штани та взуття під час своїх робочих відеодзвінків з дому, тільки вітаються. Тепер повернемося до роботи. Носити штани”, – написав Рів.

When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).

Hope everyone got a much needed laugh 😂 pic.twitter.com/GbyLBhL7Be

— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020