Про це повідомляє телеканал Fox News.

Так, у своєму сюжеті журналіст розповідав про те, як аптеки використовують дрони для доставлення ліків своїм клієнтам.

Через епідемію коронавірусу Рів працював з дому, сам виставляв камеру, і швидше за все, вирішив не надягати штани, бо все одно ніхто не побачить.

Але як виявилося — побачили.

Згодом  Рів прокоментував свій зовнішній вигляд, заявивши, що на ньому були шорти, бо відразу після ефіру він планував влаштувати тренування.

“Я намагався надати собі ділового зовнішнього  вигляду для GMA, а після готувався до тренування. Кут камери, друзі, сім’я і кілька сотень незнайомців у  соціальних мережах змусили мене переосмислити ранкову рутину. Будь-які поради від людей, які носять пояс, штани та взуття під час своїх робочих відеодзвінків з дому, тільки вітаються. Тепер повернемося до роботи. Носити штани”, – написав Рів.

А ще він пожартував, що найближчим часом його явно не наймуть оператором.

  • 10 березня 2017 года доцент Пусанського національного університету Роберт Келлі в прямому ефірі давав інтерв’ю програмі BBC News щодо імпічменту президента Південної Кореї Пак Кин Хе, коли в кадрі з’явилися його маленькі діти. Спочатку до кабінету увійшов старший дитина, а за ним послідував малюк в ходунках. Після цього в кімнаті з’явилася Чона Кім, яка забрала дітей.