Про це повідомляє телеканал Fox News.
Так, у своєму сюжеті журналіст розповідав про те, як аптеки використовують дрони для доставлення ліків своїм клієнтам.
Через епідемію коронавірусу Рів працював з дому, сам виставляв камеру, і швидше за все, вирішив не надягати штани, бо все одно ніхто не побачить.
Але як виявилося — побачили.
Is…is @ABC reporter @ReeveWill wearing pants? pic.twitter.com/Zi3fkG95Gh
— Washington Examiner (@dcexaminer) April 28, 2020
Згодом Рів прокоментував свій зовнішній вигляд, заявивши, що на ньому були шорти, бо відразу після ефіру він планував влаштувати тренування.
“Я намагався надати собі ділового зовнішнього вигляду для GMA, а після готувався до тренування. Кут камери, друзі, сім’я і кілька сотень незнайомців у соціальних мережах змусили мене переосмислити ранкову рутину. Будь-які поради від людей, які носять пояс, штани та взуття під час своїх робочих відеодзвінків з дому, тільки вітаються. Тепер повернемося до роботи. Носити штани”, – написав Рів.
When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).
Hope everyone got a much needed laugh 😂 pic.twitter.com/GbyLBhL7Be
— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020
А ще він пожартував, що найближчим часом його явно не наймуть оператором.
- 10 березня 2017 года доцент Пусанського національного університету Роберт Келлі в прямому ефірі давав інтерв’ю програмі BBC News щодо імпічменту президента Південної Кореї Пак Кин Хе, коли в кадрі з’явилися його маленькі діти. Спочатку до кабінету увійшов старший дитина, а за ним послідував малюк в ходунках. Після цього в кімнаті з’явилася Чона Кім, яка забрала дітей.